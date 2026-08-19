Südsteirer (19) ohne Helm krachte mit Motorrad gegen Pkw

Der Unfall ereignete sich auf dem Areal eines Garagenparks in Gralla mit einer nicht zugelassenen Straßenmaschine.

Das Motorrad war nicht für den Verkehr zugelassen

Fatal endete Dienstagabend für einen jungen Südsteirer eine Spritztour mit dem Motorrad eines Freundes. Der 19-Jährige drehte damit auf dem Areal eines Garagenparks in Gralla ein paar Runden. Dabei trug er keinen Helm, laut Polizei war die Straßenmaschine auch nicht für den Verkehr zugelassen.

© FF Untergralla Das Motorrad krachte seitlich in einen Pkw

Kopfverletzungen

Gegen 18.30 Uhr krachte der Biker aus bislang unbekannter Ursache seitlich in einen ebenfalls auf dem Gelände fahrenden Pkw. Der 19-Jährige kam dabei zu Sturz und erlitt laut Rotem Kreuz Kopfverletzungen unbestimmten Grades.

Nach der Erstversorgung durch ein Notarztteam wurde er auf die Intensivstation des LKH Südweststeiermark, Standort Wagna, gebracht. Die Feuerwehr Untergralla sicherte und reinigte die Unfallstelle.