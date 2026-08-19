Falsche Kursbestätigungen: Fahrschulbetreiber vor Gericht

Der Betreiber einer obersteirischen Fahrschule stand in Leoben wegen Amtsmissbrauchs vor Gericht: Er soll Fahrschülern trotz zu weniger absolvierter Theoriestunden die Kurse voll bestätigt haben.

Es sind 32 Übungsstunden, die man zum Antreten zur theoretischen Führerscheinprüfung benötigt. Wegen des Verbrechens des Missbrauchs der Amtsgewalt musste sich nun am Mittwoch ein obersteirischer Fahrschulbetreiber vor einem Schöffensenat am Landesgericht Leoben verantworten: Er soll in zumindest zehn Fällen Fahrschülern die ordnungsgemäße Absolvierung der Theorieausbildung bescheinigt haben, obwohl diese nur die Hälfte der Unterrichtseinheiten mitgemacht hatten.

Diese Bestätigung erfolgt digital im Führerscheinregister – weil der Fahrschulbetreiber bei diesem Vorgang quasi „hoheitlich“ agiert, wirft ihm die Staatsanwaltschaft Leoben auch den Amtsmissbrauch vor, obwohl er kein Beamter ist. Wie im Ermittlungsverfahren bestreitet der Angeklagte die Vorwürfe vehement. Was sein Verteidiger und er aber nicht in Abrede stellen: Dass die Einträge ganz offensichtlich tatsächlich vorgenommen wurden, obwohl die entsprechenden Voraussetzungen nicht gegeben waren.

Selbst keine Einträge vorgenommen

Er habe selbst keinerlei Einträge im Führerscheinregister vorgenommen, versichert der Angeklagte. Diese Vorgänge habe er an zwei seiner Mitarbeiterinnen delegiert gehabt: „Die Log-In-Daten belegen, dass die Einträge in allen Fällen von den Mitarbeiterinnen vorgenommen wurden“, führt der Verteidiger aus.

Sein Mandant sei in dieser Angelegenheit also weder selbst aktiv geworden noch habe er Kenntnis von den unpassenden Einträgen gehabt: „Ich bin immer davon ausgegangen und habe darauf vertraut, dass die Einträge korrekt erledigt werden.“ Dementsprechend bekennt er sich nicht schuldig.

© KLZ / Andreas Schöberl-Negishi Strafrichter Armin Scheck war Vorsitzender des Schöffensenats

Aufgekommen war die Diskrepanz der bestätigten und der tatsächlich absolvierten Übungseinheiten, als einige Fahrschüler die Fahrschule wechselten: „Dort wurde der Ausbildungsstand überprüft und es wurden Mängel festgestellt“, führt Richter Armin Scheck, Vorsitzender des Schöffensenats, aus.

Daraufhin hat die Bezirkshauptmannschaft Erhebungen eingeleitet. Die Fahrschüler seien befragt worden, der Verdacht habe sich verdichtet, dass es Unstimmigkeiten geben dürfte – worauf sich die Staatsanwaltschaft einschaltete und Ermittlungen führte.

„Vielleicht zu wenig kontrolliert“

Ihm sei immer wichtig gewesen, dass seine Mitarbeiter alles korrekt abgewickelt hätten, sagt der Fahrschulbetreiber. Gleichzeitig räumt er aber ein, dass er vielleicht persönlich die ganzen Arbeitsabläufe doch zu wenig kontrolliert habe.

Fahrschüler berichten, dass die Stempel als Bestätigung für die Teilnahme an den Kursen immer vorab in den Stempelpass gegeben wurden und dass manche Fahrschüler danach früher gegangen seien: „Das war sicher ein bisschen ungeschickt“, räumt der Fahrschulbetreiber ein. Insgesamt sei es aber nicht sein Zugang, eine Ausbildung zu bestätigen, die nicht absolviert wurde: „Die Fahrschüler sollen ja etwas können, damit sie sicher im Straßenverkehr unterwegs sind.“

Am Ende eines langen Prozesstages vertagte Richter Scheck die Verhandlung – voraussichtlich bis Oktober. Es sollen der Fahrlehrer, der die Stempelpässe abgestempelt haben soll und die zweite Sekretärin der Fahrschule als Zeugen geladen werden.