KAC-Keeper Vorauer: „Mit den eigenen Erwartungen ist es oft schwierig“

Wird es heuer die Eishockeysaison sein, in der KAC-Keeper Florian Vorauer (26) in die erste Reihe rückt? Die Sehnsucht nach mehr Spielzeit ist nachvollziehbar.

Er ist kein klassischer Goalie, der über Nacht aufgetaucht ist. Florian Vorauer ist längst kein unbeschriebenes Blatt mehr, nur der ganz große Schritt zum Stammgoalie beim KAC steht für den 26-Jährigen noch aus. Seit Jahren gilt der Klagenfurter als großes Talent, hat sich geduldig entwickelt, Chancen genutzt und längst auch im Nationalteam auf sich aufmerksam gemacht. Die Sehnsucht nach mehr Spielzeit ist nachvollziehbar und zwei Fragen stellen sich dabei immer wieder: Wann bekommt Vorauer die Gelegenheit, dauerhaft zu zeigen, was in ihm steckt? Wann wird aus dem „Backup“ die Nummer eins? Denn wer Talent hat, möchte es schließlich auch zeigen. „Das mit der Geduld war vor Jahren viel schwieriger, weil du als Junger ständig nach mehr strebst und einfach nur spielen willst. Ich kann mich nur auf das fokussieren, was ich kontrollieren kann, und das ist, wenn ich im Tor stehe und so versuche ich, der Mannschaft den nötigen Rückhalt zu geben.“

Dementsprechend sollte die Frage erlaubt sein, ob irgendwann der Punkt erreicht ist, an dem aus „irgendwann“ ein „jetzt“ werden muss. „Ich habe in den letzten zwei Saisonen gezeigt, dass ich meine Chancen nutze, wenn ich sie bekomme. Wenn der Trainer sagt, dass es meine Zeit ist, bin ich definitiv da.“ In der ICEHL kam Vorauer, der noch ein Jahr Vertrag in Klagenfurt hat, vergangene Saison auf 14 Einsätze (bei 48 Grunddurchgangsspielen) – er spielte knapp 29 Prozent der Partien. Darunter waren zwölf Siege und zwei Niederlagen, sein Gegentorschnitt lag bei 2,02, die Fangquote bei 92,7 Prozent.

„Ich beschäftige mich mehr mit dem mentalen Spiel“

Vorauer ist sich des „Eishockeygeschäfts bewusst“ und akzeptiert, „was der Coach sagt. Mit den eigenen Erwartungen ist es oft schwierig und man kämpft mit sich selbst, aber ich habe mich zuletzt immer mehr mit dem mentalen Spiel beschäftigt, von dem her funktioniert es immer besser. Das Schlimmste wäre, sich selbst reinzusteigern. Das Umfeld mit Kirk Furey und Andrej Hočevar ist klasse, ich vertraue den Trainern voll und ganz, so wie sie auch mir. Die Voraussetzungen sind gegeben. Nach dem Jahr wird evaluiert, was das Beste für mich ist“, verdeutlicht das KAC-Eigengewächs, das sämtliche Nachwuchsstufen beim österreichischen Rekordmeister durchlaufen hat.

© KAC Florian Vorauer durchlief sämtliche Nachwuchsstufen der Rotjacken

2019 gab der Linksfänger bei den „Großen“ sein Debüt. Die Erinnerung ist aber nach wie vor präsent. „Das war mit 19 gegen Linz auswärts. Das war speziell, da der Fanklub großes Jubiläum gefeiert hat und die Halle bummvoll war. David Madlener hat mich perfekt auf die Aufgabe vorbereitet. Das war eine coole, unvergessliche Erfahrung“, erzählt der Nationalteam-Goalie, der die Leidenschaft zum Eishockey fand, „als der Wörthersee das letzte Mal zugefroren ist, was also schon lange her ist. Ab den Bambini hat dann alles seinen Lauf genommen.“

Auf die Frage, was einen guten Keeper ausmacht, meint Vorauer: „Eine wichtige Statistik ist natürlich der Sieg, doch der wesentlichste Faktor ist die Konstanz. Das klingt simpel, doch sie auf einem hohen Niveau zu halten, erfordert immens viele mentale und körperliche Aspekte. Und eines ist klar: Auch ein guter Goalie hat mal einen schlechten Tag.“

„Ich bin eben genauso wie ich bin – am Eis oder privat“

Und wie tickt der 1,88-Meter-Keeper, der sich zuletzt die Sunshine-Hockey-League nicht entgehen ließ? „Ich bin ein sehr positiv gestimmter und fröhlicher Mensch. Mit mir kann man Spaß haben, den ich auch am Eis habe, aber eben immer mit einem bestimmten Fokus. Für mich könnte es nie hinhauen, wenn ich privat gut drauf bin und dann am Eis aber stoisch und niemand mit mir reden kann. Das ist für mich ein Widerspruch an sich. Wobei ich Zeit gebraucht habe, zu realisieren, dass eben nicht jeder gleich ist. Ich bin eben genauso wie ich bin – am Eis oder privat.“

Und sonst? Am Freitag wartet in der Heidi Horten-Arena das erste Vorbereitungsspiel gegen Laibach (19.15 Uhr). „Es ist eine erste Standortbestimmung, bei der alle in die Gänge kommen.“ Von 25. bis 30. August steigt mit der erstmals in Klagenfurt ausgetragenen WellCard-Trophy das nächste Highlight. Neben dem KAC nehmen die Vienna Caps, der Milano Hockey Club und die University of Saskatchewan Huskies (CAN) teil. Ernst wird es am 3. September: Zum Auftakt der CHL gastiert der französische Meister in Klagenfurt.