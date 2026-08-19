Glückliche Wende im Fall jenes Kärntners, der 3900 Euro für die Verlängerung seines Krankenhausaufenthalts bezahlen sollte.

„Ich wurde inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen. Die Versicherung hat die Kosten schließlich doch übernommen“, sagt jener Kärntner, dem eine Spitalsrechnung von 3900 Euro in Aussicht gestellt worden war.

Der Mann wurde - wie berichtet - plötzlich zum Pflegefall. Wegen seines schlechten Allgemeinzustandes wurde er am 5. August im Elisabethinenkrankenhaus in Klagenfurt behandelt, sollte aber schließlich am 12. August entlassen werden. Weil er seine 24-Stunden-Pflege zu Hause erst am 19. August in Anspruch nehmen konnte, hieß es ursprünglich, er könne noch eine weitere Woche im Spital bleiben, müsse aber 3900 Euro bezahlen. Seine Versicherung würde nur bei „Anstaltsbedürftigkeit“ die Kosten für den Krankenhausaufenthalt übernehmen, nicht aber bei „Pflegebedürftigkeit“.

Wie sich nun herausstellt, kam in dem Fall aber noch die glückliche Wende und die Versicherung deckt jetzt sämtliche Kosten ab.