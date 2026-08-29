Sie kennen die Volkskultur von zwei Seiten – als Musikerin und als Moderatorin zahlreicher Radio- und TV-Sendungen sowie Events im Bereich Brauchtum. Was macht für Sie den Reiz an der Volkskultur aus – und was ist „echte“ Volkskultur? Mir taugt an der Volkskultur das Offene, das Gesellige. Wir haben in der Steiermark so viele Bräuche, so tolle Tracht, Kulinarik... Wir können zeigen, wer wir sind, was uns ausmacht. Ich kenne die traditionelle Seite und die, die etwas moderner ist. Ich finde, wir sollten unsere Wurzeln behalten. Es darf sich Modernes dazumischen, aber das Echte und Originale hat Beständigkeit.

Mehr als 1000 Radio-Sendungen, Live-Events, TV-Moderationen: Wie hat sich Ihre Art, zu moderieren, im Laufe der Jahre verändert? Die Art und Weise gar nicht – egal welches Publikum, welcher Rahmen, mir ist es wichtig, den Leuten eine schöne Zeit zu bereiten. Für mich zählt nicht, wie viele Leute zuschauen. Was sich verändert hat, ist mein Zugang: Das Vertrauen in mich selbst ist heute größer, bei spontanen Dingen kann ich souveräner reagieren. Ich bin auch bekannt dafür, dass ein wertschätzender Humor dazu gehört. Auf das Unterhaltende darf man nie vergessen, auch wenn das Thema „trocken“ ist.

Viele Ihrer Moderationen sind live, gibt es da auch lustige, peinliche Momente? Die gibt es immer wieder! Lustige Versprecher, Musikgruppen, die zum Zungenbrecher werden... aber je menschlicher man ist, desto besser ist die Sendung. Es gibt immer wieder Moderationen, wo ich mir denke, heute war nicht mein Tag, heute habe ich mich zehnmal versprochen – und dann kriegst du das beste Feedback, weil du so bist wie du bist. Weil du kein Roboter bist, keine CD, bei der man auf Play drückt, sondern ein Mensch mit Ecken und Kanten.