Moderatorin Clara Ploder: „Das Echte und Originale hat Beständigkeit“
Die gebürtige Murtalerin Clara Ploder ist als Moderatorin für ServusTV in ganz Österreich unterwegs. Mit Willi Gabalier plaudert sie über Volkskultur – und schaffte es als einzige Frau in die Live-Castings für den Stadionsprecher-Job bei SK Sturm Graz.
Sie kennen die Volkskultur von zwei Seiten – als Musikerin und als Moderatorin zahlreicher Radio- und TV-Sendungen sowie Events im Bereich Brauchtum. Was macht für Sie den Reiz an der Volkskultur aus – und was ist „echte“ Volkskultur?
Mir taugt an der Volkskultur das Offene, das Gesellige. Wir haben in der Steiermark so viele Bräuche, so tolle Tracht, Kulinarik... Wir können zeigen, wer wir sind, was uns ausmacht. Ich kenne die traditionelle Seite und die, die etwas moderner ist. Ich finde, wir sollten unsere Wurzeln behalten. Es darf sich Modernes dazumischen, aber das Echte und Originale hat Beständigkeit.
Mehr als 1000 Radio-Sendungen, Live-Events, TV-Moderationen: Wie hat sich Ihre Art, zu moderieren, im Laufe der Jahre verändert?
Die Art und Weise gar nicht – egal welches Publikum, welcher Rahmen, mir ist es wichtig, den Leuten eine schöne Zeit zu bereiten. Für mich zählt nicht, wie viele Leute zuschauen. Was sich verändert hat, ist mein Zugang: Das Vertrauen in mich selbst ist heute größer, bei spontanen Dingen kann ich souveräner reagieren. Ich bin auch bekannt dafür, dass ein wertschätzender Humor dazu gehört. Auf das Unterhaltende darf man nie vergessen, auch wenn das Thema „trocken“ ist.
Viele Ihrer Moderationen sind live, gibt es da auch lustige, peinliche Momente?
Die gibt es immer wieder! Lustige Versprecher, Musikgruppen, die zum Zungenbrecher werden... aber je menschlicher man ist, desto besser ist die Sendung. Es gibt immer wieder Moderationen, wo ich mir denke, heute war nicht mein Tag, heute habe ich mich zehnmal versprochen – und dann kriegst du das beste Feedback, weil du so bist wie du bist. Weil du kein Roboter bist, keine CD, bei der man auf Play drückt, sondern ein Mensch mit Ecken und Kanten.
Was kaum jemand weiß: Sie haben sich heuer als Stadionsprecherin bei Sturm Graz beworben und es unter die Top-Acht geschafft. Als einzige Frau...
Das stimmt. In meiner Branche muss man vielfältig sein, ein Freund hat mich überredet, dass ich mich bewerben soll. Ich habe anfangs gezögert, ich kann ein Abseits erklären, aber ich bin jetzt kein Fußballexperte. Dann bin ich bis ins Live-Casting gekommen und bin mit so vielen tollen Kollegen aus der Branche dort gestanden. Ich habe mir gedacht: Boah, ich habe nicht SK Sturm auf der Hand tätowiert, wie manch andere, die das leben und lieben. Aber es hat mich gereizt, es war eine tolle Erfahrung. Paul Pizzera in der Jury hat mir immer den Daumen hoch gezeigt, super, dass eine Frau dasteht (lacht). Ich komme nicht mit der perfekten Viererreihe um die Ecke, aber Stimmung machen kann ich.
Ein recht neues Projekt ist der Podcast „Hoamat“ mit Willi Gabalier. Erlebt die Volkskultur eine Renaissance?
Ja, total. Willi und ich leben und lieben das. Ich habe mehr als 30 Dirndl im Kasten, bin mit der Geige viel unterwegs. Wir haben schon einige Folgen im Kasten und so tolles Feedback bekommen. Es ist ein großes Volkskultur-Miteinander und es gibt so viel, was man herzeigen kann.
Gibt es irgendeine Moderation, auf die Sie besonders gerne zurückblicken?
Jeder Job ist für sich ein Highlight, das klingt banal, ist aber so. Ich habe aber zum Beispiel in Dubai moderiert beim Oktoberfest. Bei dieser hohen Luftfeuchtigkeit ist die Kamera gekippt (lacht). So etwas prägt dich schon. Aber meist sind es die Kleinigkeiten: Man geht von der Bühne, es hat alles gepasst. Und abends liegst du im Bett und denkst dir: Wow, ich liebe meinen Job!
Sie moderieren viele große Feste, etwa das Narzissenfest im Ausseerland. Bräuchte es eine ähnliche Veranstaltung für das Murtal?
Für eine Großveranstaltung braucht man ein großes Miteinander, Know How und das nötige Kleingeld. Das Narzissenfest lebt davon, dass viele freiwillige Hände anpacken. Wenn man so etwas macht, dann mit voller Kraft. Aber wenn das Murtal bereit ist: Es gäbe viele Dinge, die unsere Region einzigartig machen.
Was ist für Sie ganz persönlich Heimat?
Ich bin so viel unterwegs, dass das Murtal immer Heimat ist. Ich komme gerne zurück, wegen Freunden, Musik, meiner Familie. Daheim schätze ich das Radfahren, bin gerne auf der Sillweger Aussichtswarte. Heimat ist für mich das Gefühl, anzukommen, sich hinzusetzen und einfach durchzuschnaufen. Den Moment genießen, ganz ohne Handy in der Hand.
Zur Person
Clara Ploder (37), geboren in Fohnsdorf, ist Moderatorin im Radio-, TV- und Veranstaltungsbereich sowie Traurednerin. Für ihre Arbeit pendelt sie zwischen dem Murtal und Salzburg.
Als TV-Moderatorin arbeitet sie aktuell für ServusTV, frühere Stationen waren beispielsweise Radio Grün-Weiß oder Folx-TV. Auf der Bühne steht sie etwa beim Narzissenfest, dem Steiermark-Frühling oder der Superheldinnen-Gala.
Mit Willi Gabalier führt sie den Volkskultur- und Volksmusik-Podcast „Hoamat“.
Clara Ploder ist auch aktives Mitglied der „Fohnsdorfer Geigenmusi“.