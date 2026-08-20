An diesem Wochenende bietet der Bezirk Voitsberg all jenen, die derzeit nicht auf Urlaub sind, ein breites Angebot an Veranstaltungen. Stars wie Natalie Holzner, Wincent Weiss und Leo Aberer treten auf, die Teilnehmer des Berg-Rallye-Cups geben in Voitsberg-Lobming Gas.

Der Sommer war in den vergangenen Wochen auf Hochtouren, die Halbzeit der Ferien ist inzwischen überschritten. Im Veranstaltungskalender gibt es aber weiter viele Höhepunkte, so auch diese Woche. Schon am Donnerstag tritt Schlagersängerin Allessa im Rahmen der Konzerte am Michaeliplatz in Voitsberg auf. Bei freiem Eintritt singt die erfolgreiche Steirerin, die inzwischen eine fixe Größe der Schlagerszene ist, ab 19 Uhr auf der Bühne in der Voitsberger Innenstadt. Freitag macht Singer-Songwriter Leo Aberer dem Köflacher Musiksommer seine Aufwartung. In der Hitparade feierte er Erfolge mit den Hits „Won‘t You Know“ (2006), „Giovanna“ (2013), „Goodbye“ (gemeinsam mit Marco Angelini 2014) sowie zuletzt mit „I‘m scared“ und „Sorry“ im Jahr 2022. Am Freitag tritt er gemeinsam mit der Gruppe „Cuba Libre“ unter dem Motto „Kubanische Klänge“ auf. Der Eintritt ist frei, Beginn ist um 19 Uhr.

Der Höhepunkt des Wochenendes steigt am Samstag auf der Burgruine Obervoitsberg. „Ich freue mich ganz besonders auf mein Heimspiel, die Schlagernacht in Weiß, die zum sechsten Mal stattfindet“, sagt Schlagersängerin Natalie Holzner. Heuer tritt sie gemeinsam mit Vincent Gross und Petra Frey auf. Mit dabei sind auch Helmut Hussler und Nico Hammer. Moderator Daniel Düsenflitz verspricht allen Fans: „Es wird wieder legendär!“ Nur eine schlechte Nachricht haben die beiden für alle, de noch kein Ticket haben: Die Schlagernacht ist so gut wie ausverkauft. 19 Stehplätze standen Donnerstagvormittag noch zur Verfügung. Einlass ist um 18.30 Uhr, los geht es dann eine Stunde später.

Wer für die Schlagernacht in Weiß keine Tickets mehr bekommt, kann sich in der Therme Nova abkühlen. Dort wird jeden Samstag in den Ferien von 16 bis 21 Uhr zur Poolparty geladen. DJ Reini sorgt für entspannte Sommerbeats, dabei kann man den Sommeruntergang vom Becken aus bestaunen. Nicht nur sich selbst, sondern auch anderen Gutes tun kann man beim Freiluftkino zugunsten des Tierheims Franziskus am Samstag. Auf dem Hundeplatz beim Tierheim wird der Animations-Film „Pets“ gezeigt. Kinder haben zur Veranstaltung gratis Zutritt, der Eintritt für Erwachsene beträgt sieben Euro. Es wird auch einen Verkaufsstand mit Knabbereien, Popcorn und Getränken geben. Der Erlös kommt dem Tierheim Franziskus zugute. Beginn ist um 18 Uhr, Filmstart ist für 20.30 Uhr geplant.

Spannung bei der Bergrallye

1 / 2 © J. Reicher, M. Hausegger / Jud Motorspiort

Aufheulen werden am Sonntag nicht die Tiere, sondern die Motoren der Boliden bei der Bergrallye in Voitsberg-Lobming. Nach der Sommerpause werden 110 Teams um den Sieg in den verschiedenen Klassen kämpfen. Rund 1500 Besucher werden erwartet. Die beiden Trainings finden ab 9 Uhr statt, ab 13 Uhr jagen die Piloten mit ihren Sportwagen auf der 1,7 Kilometer langen Strecke die Bestzeit. Dabei könnte es auch den einen oder anderen Ausrutscher geben, wird für Sonntag doch leichter Regen vorausgesagt.

Keine Rutschgefahr herrscht dafür beim Frühschoppen der FF Kemetberg am Sonntag ab 11 Uhr beim Rüsthaus. Für musikalische Unterhaltung sorgt die Gruppe „Lipi-Klang“, für Speis und Trank ist gesorgt.