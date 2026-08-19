Carinthiacus: Land Kärnten sucht wieder herausragende Persönlichkeiten

Das Kärntner Standortmarketing sucht den „Carinthiacus 2026”. Mit der Auszeichnung werden Persönlichkeiten vor den Vorhang geholt, die mit ihrem Wirken einen besonderen Beitrag zur Entwicklung Kärntens leisten. Einreichungen sind bis 30. September möglich.

Christof Weissenseer, der Geschäftsführer von Weissenseer HolzSystem-Bau, ist 2024 als Carinthiacus ausgezeichnet worden, ebenso Nastaran Behravan, Forscherin bei den Silicon Austria Labs. Jetzt startet das Standortmarketing Kärnten die Einreichphase für den Carinthiacus 2026: Mit der Auszeichnung werden Persönlichkeiten vor den Vorhang geholt, die mit ihrem Wirken einen besonderen Beitrag zur Entwicklung Kärntens leisten und den Wirtschafts-, Forschungs-, Bildungs- und Lebensstandort stärken. Und zwar unabhängig davon, ob sie hier geboren wurden oder hier ihren Lebensmittelpunkt gefunden haben.

Bis 30. September 2026 können sich Kandidatinnen und Kandidaten für den Carinthiacus 2026 bewerben bzw. sie können nominiert werden. Der Koralmbahn sei Dank? Die Award-Verleihung findet im November im Styria Media Center in Graz statt.