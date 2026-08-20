Eisenkappel-Vellach dreht jetzt nachts wieder Licht auf

Nach „massiver Forderung“ aus der Bevölkerung machte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung die Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung rückgängig.

Bereits in den nächsten Tagen soll die Straßenbeleuchtung im erweiterten Ortsgebiet der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach nachts wieder durchgehend leuchten

Nach einem einstimmigen Beschluss des Gemeinderats leuchten in Eisenkappel-Vellach/Železna Kapla-Bela seit einigen Jahren nachts nur mehr die Sterne vom Himmel. Um Strom zu sparen, wurde die Straßenbeleuchtung zunächst mit 1. August 2022 von Mitternacht bis vier Uhr früh komplett ausgeschaltet. „Nach vielen Zurufen aus der Bevölkerung wurde dann aber bald auf das gänzliche Ausschalten am Samstag verzichtet“, berichtet Bürgermeisterin Elisabeth Lobnik (SPÖ). Außerdem reduzierte der Gemeinderat nach einer Evaluierung bereits wenige Monate danach geschlossen die Abschaltzeiten von sonntags bis donnerstags auf 23 bis 5 Uhr sowie freitags von 1 bis 5 Uhr.

Es gab eine massive Forderung aus der Bevölkerung, dass die Straßenbeleuchtung nachts wieder eingeschaltet wird. — Elisabeth Lobnik (SPÖ) , Bürgermeisterin

Seit der jüngsten Gemeinderatssitzung am 13. August ist die Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung in der rund 2200 Einwohner zählenden Marktgemeinde nun aber ganz Geschichte. „Bad Eisenkappel/Železna Kapla wird wieder die ganze Nacht beleuchtet“, tat der Vizebürgermeister Franz Josef Smrtnik (EL) gleich tags darauf in einem plakativen Facebookposting kund.

Kaum Einsparpotenzial

Getroffen worden sei die einstimmige Entscheidung nach einer Abwägung aller Vor- und Nachteile. „Das Einsparpotenzial durch die Nachtabschaltung der LED-Beleuchtung fällt mit 2000 bis 2500 Euro unterm Strich tatsächlich sehr gering aus“, sagt Lobnik. Darüber hinaus hätten immer mehr Bürgerinnen und Bürger den Wunsch deponiert, die nächtliche Abschaltung wieder rückgängig zu machen. „Es gab eine massive Forderung aus der Bevölkerung, dass die Straßenbeleuchtung nachts wieder eingeschaltet werden soll“, berichtet die Bürgermeisterin, für die das Sicherheitsgefühl all jener, die etwa berufsbedingt in der Dunkelheit unterwegs sein mussten, anzuerkennen sei.

Daher werden die 280 Leuchtpunkte der LED-Straßenbeleuchtung im erweiterten Ortsgebiet künftig zwischen dem Unter- und Aufgang der Sonne über eine bereits bestehende Astrouhr vollautomatisch gesteuert.