Nach Gerüchten: Beliebtes Landgasthaus in Himmelberg schließt

Schon länger wurde spekuliert, nun bestätigt Betreiber Jürgen Brandner, dass das beliebte Himmelberger Lokal 2027 geschlossen wird. Normaler Betrieb bis dahin.

2024 wurde eröffnet, 2027 wieder geschlossen: Was sich zunächst als Gerücht, vor allem unter Gästen und Einheimischen, verbreitet hat, ist nun fix, das Landgasthaus Zeilinger in Himmelberg schließt mit Beginn des kommenden Jahres. Von einer Schließung mit Jahresende war die Rede, „das wird aber sicher nicht passieren“, sagt Chef Jürgen Brandner. „Wir haben bis Mitte Jänner geöffnet, es steht also auch den ganzen Weihnachtsfeiern nichts im Weg.“ Was danach mit dem Gasthaus passiert, ist noch offen. „Wir wissen nicht, ob jemand nachkommt. Aber es soll sicher wieder verpachtet werden.“

Die Entscheidung sei ihm und seiner Frau Patricia keineswegs leichtgefallen. „Es tut uns selbst auch wirklich sehr leid“, sagt Brandner. Man habe sich die Sache nicht einfach gemacht und werde den Betrieb „schweren Herzens aufgeben“. Ausschlaggebend seien vor allem private Gründe, nicht etwa die wirtschaftliche Lage. „Wegen der großen Baustelle in Himmelberg im vergangenen Jahr hätten die Gäste es eher ja tatsächlich noch verstanden. Aber wir haben uns wieder ‚dafangen‘, die Gäste kommen, es ist wieder rentabel.“ Und dennoch werden die Türen geschlossen.

Keine Übernahme in Gnesau

Womit er gleich aufräumt, ist übrigens das Gerücht um die Übernahme des Kirchenwirtes in Gnesau. „Darüber wurde bereits bei der Versteigerung spekuliert. Es wurde gemunkelt, wir hätten es gekauft. Aber nein, wir werden das Lokal sicher nicht betreiben.“ Was aber fix ist: „Ihr“ Zeilinger-Betrieb wird „ganz normal“ bis zum Schluss weiterlaufen. „Dafür haben wir uns bewusst entschieden.“ Die Öffnungszeiten bleiben gleich, ein paar kulinarische sowie musikalische Schmankerl werden den Gästen noch geboten.

Landgasthaus Zeilinger Wo? Turracherstraße 18, 9562 Himmelberg,

Wie erreichbar? 04276 37831, info@landgasthaus-zeilinger.at

Wann? Mo, Do, Fr, Sa 11 bis 22 Uhr, Sonntag 9 bis 20 Uhr, Dienstag & Mittwoch Ruhetag

Musik und Gansl

Diese sollen also weiterhin wie gewohnt die authentische Landhausküche mit frischen Zutaten aus der Region genießen können. Auch geplante Veranstaltungen und saisonale Angebote werden durchgeführt. Im Rahmen der European Bike Week (“Harley-Woche“) sind beispielsweise drei Musikabende auf der Terrasse geplant. Trotz der eigentlichen Ruhetage finden diese am Dienstag und Mittwoch sowie am Donnerstag (8., 9. und 10. September) ab 16 Uhr statt.

Ein weiteres Highlight im Herbst ist das traditionelle Ganslessen. Dieses findet an den Oktober-Wochenenden statt, konkret am 2., 3., 4., 9., 10. sowie 11. Oktober. „Der Abschied fällt uns wirklich schwer, aber ich denke, mit diesen Fixpunkten wird das noch eine tolle Saison.“