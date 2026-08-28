Bernd Baronigg und Waldbesitzer Stefan Hamker haben sich mit einem Team von Unterstützern zusammengetan, um die geschichtsträchtige Bildeiche von Ilz zu retten.

Der Baum gilt als „besonders schützenswert“, jedoch ist er noch kein Naturdenkmal. Baumpfleger Alexander Friesenbichler (2.v.l) schätzt das Alter der Eiche auf 150 bis 200 Jahre

„Do bist weit weg vom Lärm und Gstank der Autobahn im Tal“, schrieb Oberstudienrat Franz Swoboda im März 1988 in seinem Gedicht an die „Bildeiche“ in Ilz. In vielen weiteren Zeilen drückte der ehemalige Schulleiter seine Zuneigung zu dem Baum aus, der für Generationen mehr als eine markante Landmarke ist. Denn die Eiche, die von einem Baumpfleger auf etwa 150 bis 200 Jahre geschätzt wurde, ist Kraftplatz, Liebesnest und Wahrzeichen zugleich.

„Wir wissen nicht, was da einmal passiert ist und warum dieses Bild dort hängt, aber es hat immer schon eine große Bedeutung für die Ilzer und die Dammbacher gehabt“, beschreibt Toni Ithaler vom Historischen Verein Ilz die Bemühungen um die Entschlüsselung der Geschichte hinter der „Bildeiche“. Denn neben dem Gedicht hängt seit unbestimmter Zeit auch ein Heiligenbild am Baum, über das man bislang wenig herausfinden konnte.

1 / 3 © KLZ / Moritz Weinstock

Gemeinsam mit Waldbesitzer die Eiche erhalten

Ithaler und Bernd Baronigg, ebenfalls Mitglied des Vereins, bemühen sich deshalb seit vielen Jahren nicht nur um den Erhalt der Eiche, sondern der gesamte Platz mit Sitzbank, Gedicht und Flurdenkmal (Marienbild) soll weiterleben. Dafür galt es jedoch zwei Personen für sich zu gewinnen: die Waldbesitzer Stefan und Thomas Hamker.

„Wenn Gefahr in Verzug ist, muss so ein Baum weg“, dröselt Stefan Hamker die Vorgaben der Behörden auf. „Meine erste Idee war, dass wir ihn umschneiden und gemeinsam eine größere neue Eiche setzen“, erinnert er sich an die Zeit vor ungefähr zwei Jahren. Damals sei Baronigg mit der Bitte auf ihn zugekommen, kaputte Äste herauszuschneiden, um seinen Übungsplatz weiterhin sicher zu halten.

„Ich komme hier jeden Tag her und mache meine Liegestütze“, so Baronigg, dessen Opa bereits regelmäßig den Baum aufgesucht habe. Das Gedicht von Swoboda erzähle das ganze Leben, begeistert er sich – und seine Faszination für das gewaltige Naturgeschöpf ist längst auch auf die Waldbesitzer übergeschwappt.

1 / 3 Kapital steht der Baum im Wald, jedoch so nah an der Straße, dass er immer wieder untersucht und zurechtgeschnitten werden muss, um die Sicherheit für Mensch und Verkehr zu gewährleisten © Bernd Baronigg

Ilzer Kohle und Holz der Eiche als Spendenaktion

Nun ziehen sie gemeinsam an einem Strang, teilen sich die Kosten für die Baumpflege und denken die Geschichte des Baumes bereits weiter. „Wir wollen mit dem historischen Verein eine Spendenaktion starten“, beschreibt Toni Ithaler neue Pläne zum Erhalt des Baumes.

Das Holz toter Äste der Eiche soll in Scheiben geschnitten und mit den regionalen Einkaufsgutscheinen „Ilzer Kohle“ erworben werden können. So könnte die berühmte Eiche also bald nicht nur ein Wahrzeichen für die Gemeinde sein, sondern im Sinne der Kreislaufwirtschat auch für den Erhalt einer ganzen Region stehen.