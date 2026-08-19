Pro & Kontra: Sollen Betriebe, die keine Lehrlinge ausbilden, zahlen?
Die Gewerkschaft fordert einmal mehr die Einrichtung eines sogenannten „Lehrlingsfonds“, weil es weniger Lehrlinge und Ausbildungsbetriebe gibt. In diesen Fonds sollen Betriebe einzahlen, die keine Lehrlinge (mehr) ausbilden. Was spricht dafür und was dagegen?
Die Produktionsgewerkschaft (PRO-GE) hat vor dem Hintergrund sinkender Lehrlingszahlen und eines Rückgangs der Ausbildungsbetriebe in Österreich einmal mehr die Einrichtung eines Lehrlingsfonds gefordert. Das Prinzip dahinter: Wer Lehrlinge ausbilden könnte, es aber nicht tue, sollte in den Topf einzahlen, Ausbildungsbetriebe sollten hingegen profitieren. Ist das ein sinnvoller und notwendiger Vorstoß?
PRO
Jeder Autofahrer kennt Bonus/Malus. Mit Anreiz und Sanktion, vulgo Zuckerbrot und Peitsche, wird erwünschtes Verhalten belohnt, unerwünschtes bestraft. Unfallpiloten zahlen mehr als Vorbilder. Das Prinzip wirkt auch in Unternehmen: Man denke an die Ausgleichstaxe für größere Firmen, die keine oder zu wenige Menschen mit Behinderung einstellen. Die Zahl der Lehrbetriebe sinkt von Jahr zu Jahr. Ein Ausgleichstopf zwischen denen, die ausbilden und jenen, die fertige Fachkräfte anheuern, wäre keine Strafsteuer, sondern ein Akt der Fairness. Denn die Lehre ist ein Fundament der Wirtschaft.
Ein Ausgleichstopf zwischen denen, die ausbilden und jenen, die fertige Fachkräfte anheuern, wäre keine Strafsteuer, sondern ein Akt der Fairness.— Uwe Sommersguter, Wirtschaftsredaktion
KONTRA
Unbestritten, die Berufsausbildung muss ein gemeinsames Anliegen sein, sinkende Lehrlingszahlen sind ein Alarmsignal. Aber eine Strafzahlung kann und darf nicht die Antwort darauf sein. Weitere Belastungen für den Wirtschaftsstandort sind auch im Hinblick auf den Arbeitsmarkt kontraproduktiv, zumal die Gründe für diese Rückgänge sehr heterogen sind: In manchen Regionen sind kaum Lehrlinge zu finden. Die demografische Entwicklung lässt sich nicht einfach wegsanktionieren. Viele Branchen ächzen zudem unter der Konjunkturflaute. Soll man sie dafür auch noch bestrafen? Bitte nicht!
In manchen Regionen sind kaum Lehrlinge zu finden. Die demografische Entwicklung lässt sich nicht einfach wegsanktionieren.— Manfred Neuper, Wirtschaftsredaktion