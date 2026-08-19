Pro & Kontra: Sollen Betriebe, die keine Lehrlinge ausbilden, zahlen?

KONTRA

Unbestritten, die Berufsausbildung muss ein gemeinsames Anliegen sein, sinkende Lehrlingszahlen sind ein Alarmsignal. Aber eine Strafzahlung kann und darf nicht die Antwort darauf sein. Weitere Belastungen für den Wirtschaftsstandort sind auch im Hinblick auf den Arbeitsmarkt kontraproduktiv, zumal die Gründe für diese Rückgänge sehr heterogen sind: In manchen Regionen sind kaum Lehrlinge zu finden. Die demografische Entwicklung lässt sich nicht einfach wegsanktionieren. Viele Branchen ächzen zudem unter der Konjunkturflaute. Soll man sie dafür auch noch bestrafen? Bitte nicht!