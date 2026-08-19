Der Ligister Michelin-Sternekoch vertrat die Steiermark mit der Erlebnisregion Graz bei „Chefs in Het Bos”. Auf den Teller brachte er auch Produkte aus Ligist.

Eine der beliebtesten Kulinarikveranstaltungen der Niederlande, das Fine-Dining-Festival „Chefs in Het Bos“ (auf Deutsch „Köche im Wald“) in Amsterdam, hatte in diesem Jahr erstmals auch steirische Spezialitäten auf der Speisekarte. Verantwortlich dafür ist der Ligister Michelin-Sternekoch Florian Wörgötter. Er vertrat die Steiermark mit der Erlebnisregion Graz für Österreich bei der Veranstaltung unter freiem Himmel. Insgesamt wurden 34 Michelin-Sterne-Köche eingeladen.

© Österreich Werbung / Isabelle Cornet v.l.: Michael Strasser (ÖW Amsterdam), Belinda Schagerl-Poandl (STG), Julia Mausser, Sternekoch Florian Wörgötter, Annemarie Andre (ÖW), Maria Widak (Region Graz) bei "Chefs in Het Bos"

Auch Produkte aus Ligist wurden verarbeitet

Auf den Teller brachte der junge Sternekoch eine breite steirische Produktpalette – für sein 3-Gang-Menü verarbeitete er unter anderem Kohlrabi und bunte Karotten aus Ligist, Kürbiskernöl, Seeforelle aus Mariazell und Schafsjoghurt aus Weiz. „Die steirische Küche lebt von hochwertigen regionalen Produkten, handwerklicher Qualität und viel Leidenschaft“, ist Wörgötter überzeugt.

Ein besseres Aushängeschild hätten sich Sylvia Loidolt und Susanne Haubenhofer, Vorsitzende und Geschäftsführerin der Erlebnisregion Graz, nicht wünschen können: „Florian Wörgötter steht für eine Küche, die höchste Qualität mit einer starken regionalen Verwurzelung verbindet. Dass ein Sternekoch aus Ligist Österreich auf dieser internationalen Bühne vertritt, ist eine große Auszeichnung und zugleich eine besondere Chance. Damit wird die Erlebnisregion Graz als kulinarische Destination weit über die Landesgrenzen hinaus ins Blickfeld von Gästen, Medien und Branchenexpertinnen und -experten gerückt.“

© Österreich Werbung / Isabelle Cornet Wörgötter kredenzte ein steirisches 3-Gänge-Menü

Niederlande als touristische Chance

Für die Grüne Mark seien die Niederlande ein immer wichtigerer Herkunftsmarkt, betont Michael Feiertag, Geschäftsführer der Steirischen Tourismusmarketing GmbH. „Mit unserem Auftritt bei ‚Chefs in Het Bos‘ zeigen wir einem genussaffinen Publikum, wofür die Steiermark steht: höchste Qualität, authentische Produkte und außergewöhnliche Gastgeberinnen und Gastgeber.“