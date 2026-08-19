Nach über 30 Jahren sucht Villacher Hundesalon eine Nachfolge

Elke Janschitz führt den Hundesalon „Queeny“ seit 1994. Nun sucht sie für den Salon eine Nachfolge und bietet Hilfe beim Einstieg an.

Elke Janschitz liebt ihren Beruf, möchte sich aber in den verdienten Ruhestand verabschieden und sucht eine Nachfolge

Seit mehr als drei Jahrzehnten dreht sich bei Elke Janschitz vieles um Fell, Scheren und das Vertrauen ihrer vierbeinigen Kunden. 1994 eröffnete die Villacherin ihren Hundesalon „Queeny“ in der Pogöriacher Straße, wo der Betrieb bis heute zu Hause ist. Der Name erinnert an ihren ersten eigenen Hund, einen Shih Tzu. Als erster Kunde stand allerdings ein Pudel auf dem Pflegetisch. Seither hat Janschitz Hunderte Hunde verschönert.

Viele davon kennt sie seit Jahren, manche kommen alle vier bis sechs Wochen. So ist ein treuer Stammkundenkreis entstanden. „Es zeugt von Vertrauen, wenn Hundehalterinnen und Hundehalter mir ihre Lieblinge anvertrauen.“ Für sie soll nun aber ein neuer Lebensabschnitt beginnen.

Ich musste nie Werbung machen. Meine Werbung lief auf vier Pfoten durch Villach. — Elke Janschitz

Großer Kundenstamm soll weitergegeben werden

Über die Nachfolgebörse der Wirtschaftskammer Kärnten sucht Janschitz nun eine Hundefriseurin oder einen Hundefriseur, der den Salon übernehmen möchte. Der rund 60 Quadratmeter große Standort ist gemietet, die Einrichtung soll vollständig übergeben werden. Laut der Villacherin warten ein bestehender Kundenstock, ein guter Ruf und die Möglichkeit eines schrittweisen Einstiegs.

© KLZ/Klaus Steiner Der Hundesalon befindet sich in der Pogöriacher Straße

Zum Angebot gehören Waschen, Schneiden und Föhnen ebenso wie Ohrenpflege und das Entfernen von Unterwolle. Verändert habe sich in all den Jahren vor allem die Rolle des Hundes. „Für viele ist er heute ein richtiges Familienmitglied.“ Daher werde ein motivierter Nachfolger nicht nur mit unternehmerischem Engagement gesucht, sondern jemand, der ihre Arbeit mit den Vierbeinern und ihren Herrln und Frauchen weiterführt.

Ganz loslassen will Janschitz zunächst nicht. Eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger würde sie einarbeiten und am Anfang unterstützen. Danach wartet die Pension. Und dort soll nach vier hundelosen Jahren wieder ein Vierbeiner einziehen. Diesmal ohne Kundentermine rundherum. Er soll ihre volle Aufmerksamkeit bekommen.