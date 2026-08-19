Bodenschutz der Bundesländer ist bestenfalls "lückenhaft

Ein "klares Versagen der Bodenpolitik" lautet kurz zusammengefasst das Resümee des "WWF-Bodenreports 2026", für den die österreichischen Bundesländer und ihre Bemühungen im Bodenschutz analysiert worden sind. Salzburg schnitt dabei mit Note 3,1 auf der fünfstufigen Bewertungsskala noch am besten ab, bekam aber trotzdem nur die Einstufung "lückenhaft". Kärnten und Oberösterreich landeten hingegen auf den hinteren Rängen und bekamen das insgesamt fünfmal vergebene "kritisch".

© APA/THEMENBILD "WWF-Bodenreport" ortet "klares Versagen"