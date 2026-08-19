Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.
Rekordwärme in Europas Meeren durch den Klimawandel
Nicht nur die Lufttemperaturen haben in diesem Sommer in vielen Ländern Europas Rekordwerte erreicht – auch die Meere um den Kontinent sind vielerorts besonders warm. Diese Wärme – mancherorts mehr als sechs Grad über den üblichen Temperaturen – geht zu einem großen Teil auf den Klimawandel zurück, schreibt ein internationales Team der Organisation World Weather Attribution (WWA - eine Initiative von Klimaforschern) in einem Bericht.