Rekordwärme in Europas Meeren durch den Klimawandel

Nicht nur die Lufttemperaturen haben in diesem Sommer in vielen Ländern Europas Rekordwerte erreicht – auch die Meere um den Kontinent sind vielerorts besonders warm. Diese Wärme – mancherorts mehr als sechs Grad über den üblichen Temperaturen – geht zu einem großen Teil auf den Klimawandel zurück, schreibt ein internationales Team der Organisation World Weather Attribution (WWA - eine Initiative von Klimaforschern) in einem Bericht.

© APA/dpa Rekordwärme in Europas Meeren geht auf Klimawandel zurück