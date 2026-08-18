Israel birgt Leiche eines seit 1982 vermissten Soldaten

Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge die sterblichen Überreste eines seit 1982 vermissten Soldaten gefunden und nach Israel überführt. Der Obergefreite Jehuda Katz war wenige Tage nach Beginn des israelischen Libanon-Feldzugs im Juni 1982 nach einer Panzerschlacht mit der syrischen Armee verschwunden. Seine sterblichen Überreste seien in Israel identifiziert worden, teilte das israelische Militär Dienstagabend mit. Seine Angehörigen wurden demnach informiert.

An Israeli flag installed by settlers is pictured in Beit Sahur, south of Bethlehem, in the occupied West Bank on August 14, 2026. Violence against Palestinians by Israeli settlers in the West Bank has increased dramatically since the October 7, 2023 attack on Israel by Hamas from the Gaza Strip. More than 500,000 Israelis live in settlements in the West Bank, which are illegal under international law, among some three million Palestinians in the territory. (Photo by AHMAD GHARABLI / AFP)

Der genaue Fundort wurde zunächst nicht genannt. An der Aktion war demnach auch der israelische Auslandsgeheimdienst Mossad beteiligt. Katz war der letzte von insgesamt drei verschollenen Soldaten nach der Schlacht bei Sultan Jakub.

Im vergangenen Jahr hatte Israel bereits in einem Spezialeinsatz in Syrien die Leiche eines weiteren Soldaten geborgen, der bei dem Kampf bei Sultan Jakub gefallen war und seitdem ebenfalls als verschollen galt. Dort hatte es eine Schlacht zwischen israelischen und syrischen Truppen gegeben, mehrere israelische Soldaten wurden danach als vermisst gemeldet.

Vor sieben Jahren war bereits die Leiche eines dritten Soldaten übergeben worden, der damals ebenfalls getötet worden war. Russland hatte Israel 2019 bei der Suche nach den sterblichen Überresten des Soldaten geholfen. Laut Kremlchef Wladimir Putin wurden die Überreste von russischen Spezialeinheiten bei einem Einsatz in Syrien entdeckt. Israel ließ später zwei syrische Gefangene frei, offensichtlich als Gegenleistung für die Übergabe der Leiche.