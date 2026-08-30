Tieschener Hürdensprinterin: „Du darfst keine Angst haben“
Isabelle Engel holte heuer wieder Silber bei der Leichtathletik-Staatsmeisterschaft. Wieso sie oft auf Vereinskollegen vom SU Leibnitz angesprochen wird und woher sie ihren Ehrgeiz hat.
Frau Engel, schon 100 Meter geradeaus in 13,25 Sekunden zu laufen ist schwer. Warum bauen Sie sich zusätzlich noch Hürden auf?
ISABELLE ENGEL: Man probiert bei der Leichtathletik grundsätzlich alles einmal durch und am meisten Spaß hat mir persönlich immer die Kombination von Sprint und Sprung, also der Hürdenlauf, gemacht. Diese technische Komponente, diesen Rhythmus ... das hast du fast nirgends so krass wie im Hürdenlauf.
Wie haben Sie zur Leichtathletik gefunden?
Ich war schon immer im Laufsport tätig und wollte als Kind Sprinterin werden. Mein Vorbild war Usain Bolt. Allerdings gab es rund um Tieschen nirgends einen Verein. Erst über einen Schulsporttag in der dritten Klasse Mittelschule bin ich dann zur Sportunion (SU) Leibnitz und zum Hürdenlauf gekommen. Inzwischen sind die Stadt und der Verein wie eine Art zweites Zuhause.
Apropos Zuhause, wir sitzen wenige hundert Meter von Ihrem Heimathaus entfernt im Weingarten des Onkels und blicken auf Tieschen. Was bedeutet dieser Ort für Sie?
Seit ich 13 bin, lebe ich zu großen Teilen in Graz, aber das hier ist meine Heimat. Meine ganze Familie ist da. Ich komme nirgends so gut an, ich kann nirgends so gut abschalten, wie hier – auch wenn sehr oft viel los ist, was Familie oder auch Festeln angeht (lacht).
Zur Person Isabelle Engel
Geboren 2005, aufgewachsen in Feldbach und Tieschen. Wohnhaft in Graz und Tieschen.
Als Hürdensprinterin ist sie Teil der Sportunion Leibnitz.
Nach der HIB Liebenau absolvierte sie den Universitätslehrgang Sportjournalismus in Salzburg. Inzwischen studiert sie berufsbegleitend Marketing und Sales am Campus 02 in Graz.
Größte Erfolge: 18. Platz bei der U23-EM in Norwegen (2025), U20- und U23-Titel über 100 Meter Hürden und Silber bei der Staatsmeisterschaft.
Hat Sie das Aufwachsen in Tieschen auf den Leistungssport vorbereitet?
Die Region gar nicht so sehr. Als Kind war man in Tieschen entweder beim Fußballverein oder bei der Musikkapelle. Mit dem Laufen war ich da eher die Ausnahme. Die Familie hat mich mehr geprägt. Papa und Onkel haben viele Geschichten vom Radsport erzählt. Die Familie hat mich daher bei allen sportlichen Anstrengungen unterstützt.
Gab es auch Druck, erfolgreich zu sein?
Persönlich habe ich diesen Anspruch schon, ich bin einfach sehr ehrgeizig und zielstrebig, früher auch perfektionistisch. Der Familie war immer wichtig, dass der Spaß im Vordergrund steht.
Woher ziehen Sie Ihre Motivation, Ihren Ehrgeiz?
Das kommt von der Möglichkeit, ständig besser zu werden. Die Leichtathletik ist so objektiv, man hat schwarz auf weiß die Zeit oder die Distanz und jedes Mal mehr rauszuholen, motiviert unglaublich.
Titel bei österreichischen U20-Meisterschaften, Platz 18 im Semifinale bei der U23-EM oder Silber bei der Staatsmeisterschaft – wo wollen Sie noch hin?
Vor allem arbeite ich jetzt auf die U23-EM im nächsten Jahr in Bydgoszcz in Polen hin. Ich glaube, ich kann da echt eine gute Zeit rennen. Und der Lebenstraum ist wie bei allen Olympia, aber das ist schwer zu erreichen. Vorerst will ich immer ein bisschen besser werden.
Sie haben es schon angesprochen, gerade in kleinen Gemeinden dominiert Fußball, Hürdenlauf ist eine Nische. Wurmt Sie das?
Im direkten Vergleich merkt man, wie anders die großen Sportarten gefördert oder auch von Sponsoren unterstützt werden, das nervt schon manchmal. Viele mit denen ich spreche, wissen gar nicht genau, was Hürdenlauf ist. Deshalb bin ich einfach froh, für Tieschen durch meine Erfolge einen positiven Berührungspunkt geschaffen zu haben. Im Sommerprogramm konnte ich ein paar Kindern Hürdenlauf näherbringen.
Welche Hürden muss man als Frau in der Leichtathletik überwinden?
Ich habe mich nie benachteiligt gefühlt, den Jungs gegenüber. Dabei habe ich doch viel mit ihnen zusammen trainiert. Auch bei Sponsoren oder Preisgeldern gibt es bei uns nicht so große Unterschiede. Vielleicht sind wir bei der Gleichstellung etwas weiter als andere Sportarten.
In Interviews werden Sie regelmäßig auf Ihren ehemaligen WG-Mitbewohner und Vereinskollegen Enzo Diessl angesprochen, nervt Sie das?
Er ist ja mein bester Freund und Trainingskollege, deshalb nervt mich das gar nicht. Es ist zwar schon auffällig, wie das oft vorne angestellt wird, aber er ist halt doch zweifacher Europameister. Und sportlich gesehen kann man ganz praktisch auch davon profitieren, wenn man sich von jemandem mitziehen lässt, der schneller ist.
Sie haben Sportjournalismus studiert, trainieren viele Stunden pro Woche und wohnten lange in einer Hürdenläufer-WG. Ist es irgendwann auch einmal zu viel Sport?
Wir waren drei Hürdenläufer in der WG. Das war zwar eine voll schöne Zeit, aber es konnte schon auch sehr viel werden. Unsere Gespräche haben sich irgendwann nur noch um das Thema Sport gedreht. Seit ich berufsbegleitend Marketing und Sales studiere, bin ich balancierter. Dort geht es auch um Themen abseits von Training und Wettkämpfen.
Wie wichtig ist der Kopf beim Hürdenlauf? Denken Sie an einen möglichen Sturz?
Ich bin zum Glück noch nie bei einem Wettkampf gestürzt. Aber wenn ich im Training fliege, was immer wieder passiert, dann muss ich sofort nochmal über diese Hürde. Manchmal erwische ich mich auch dabei, wie ich vor Wettkämpfen an schwere Verletzungen von Kollegen denke, aber das musst du dann ganz schnell wegschieben. Du darfst keine Angst haben.