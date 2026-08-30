Tieschener Hürdensprinterin: „Du darfst keine Angst haben“

Frau Engel, schon 100 Meter geradeaus in 13,25 Sekunden zu laufen ist schwer. Warum bauen Sie sich zusätzlich noch Hürden auf? ISABELLE ENGEL: Man probiert bei der Leichtathletik grundsätzlich alles einmal durch und am meisten Spaß hat mir persönlich immer die Kombination von Sprint und Sprung, also der Hürdenlauf, gemacht. Diese technische Komponente, diesen Rhythmus ... das hast du fast nirgends so krass wie im Hürdenlauf.

Wie haben Sie zur Leichtathletik gefunden? Ich war schon immer im Laufsport tätig und wollte als Kind Sprinterin werden. Mein Vorbild war Usain Bolt. Allerdings gab es rund um Tieschen nirgends einen Verein. Erst über einen Schulsporttag in der dritten Klasse Mittelschule bin ich dann zur Sportunion (SU) Leibnitz und zum Hürdenlauf gekommen. Inzwischen sind die Stadt und der Verein wie eine Art zweites Zuhause.