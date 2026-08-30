Bei einer Sprachreise nach Rom mit 19 Jahren sprang der Funke über. Einige Romaufenthalte später hat Verena Schindler nun einen sehr persönlichen Reiseführer herausgebracht.

Gestrandet irgendwo im Nirgendwo an der Peripherie Roms, das Handy keine Hilfe, weil die mobilen Daten genauso streiken wie die italienischen Taxifahrer. Das sind Momente, wie man sie auf Reisen nicht erleben möchte. Schon gar nicht, wenn man mit 19 Jahren zum ersten Mal allein aus dem beschaulichen Feldkirchen bei Graz in eine Großstadt aufbricht. „Ich bin dann auch noch krank geworden und war am Anfang wirklich überfordert“, erinnert sich Verena Schindler heute schmunzelnd an den schwierigen Start, den sie und Rom 2022 hatten. Von Liebe auf den ersten Blick keine Spur. Beziehungsstatus der Steirerin und der italienischen Hauptstadt heute: Fix zamm. Die Lannacherin hat sich so sehr in die Stadt verliebt, dass sie jetzt sogar einen Reiseführer herausgebracht hat.

Der Grundstein dafür, dass ihr Herz für Italien schlägt, wurde freilich schon viel früher gelegt. „Ich war mit meiner Mama jedes Jahr in Bibione und habe als Kind lange nicht gecheckt, dass man im Urlaub auch woanders hinfahren kann", erzählt die heute 23-Jährige lachend. Um das an der Grazer Ortweinschule gelernte Italienisch weiter aufzupolieren, entschied sich Schindler nach der Matura für eine vierwöchige Sprachreise nach Rom samt Aufenthalt bei einer Gastfamilie. „Ich habe mit meinem Gastbruder viele coole Plätze kennengelernt“, erinnert sie sich noch heute gerne.

© Verena Schindler Ein Blieblingsplatz der Autorin: Die Piazza Venezia

Text, Layout, Fotos aus einer Hand

Eine Romreise steht seither jedes Jahr auf dem Programm. „Ich habe das Gefühl, die Stadt ist mein zweites Zuhause", schwärmt die 23-Jährige. Wer in ihrem Umfeld die italienische Hauptstadt ansteuert, holt sich bei ihr Tipps. „Ich habe schon länger die Idee, ein Buch zu schreiben. Als mich im April wieder ein Kollege um Rat gefragt hat, habe ich mir gedacht, jetzt muss ich’s endlich durchziehen“, erzählt sie. Gesagt, getan: In den folgenden Monaten investierte die Steirerin jede freie Minute, um zu recherchieren, Texte zu schreiben, das Layout der Buchseiten festzulegen und die Fotos auszuwählen. Nicht nur in Rom war und ist sie laufend mit der Kamera unterwegs. Neben ihrer hauptberuflichen Tätigkeit beim Land, wo sie sich als Referentin mit dem öffentlichen Wassergut beschäftigt, ist sie nebenberuflich auch als Fotografin tätig.

„Zu hundert Prozent mein Werk“

Erschienen ist „Rom - Zwischen Kunst & Chaos“ im Selbstverlag bei BoD. Beim Self-Publishing-Dienstleister kann jeder, der möchte, Bücher veröffentlichen und anschließend selbst verkaufen. Erhältlich sind die Bände gedruckt und als E-Book auch über die Online-Plattformen von Morawa, Thalia & Co, in der Regel aber nicht in den Geschäften. Das eigene Werk durch die Suche nach einem „richtigen“ Verlag adeln, wie viele Autoren und Autorinnen, wollte die Steirerin nie. „Ich wollte mich kreativ austoben und das Buch in meinem Tempo machen. Verleger bestimmen mit, mir war es aber wichtig, dass der Reiseführer zu hundert Prozent mein Werk ist“, erzählt Schindler.

© Verena Schindler Ungewöhnliche Perspektive: Der Petersdom

Kein klassischer Reiseführer

Wer in das druckfrisches Buch reinschmöckert, findet dort viele persönliche Eindrücke. „Es ist kein klassischer Reiseführer mit geschichtlichen Fakten“, stellt die Autorin klar. Ihr Buch versteht sie als „survival kit“ für Reisende. Verpackt in kleine, persönliche Geschichten erfährt man Praktisches: Wer will, dass der Bus nicht an der Haltestelle vorbeibraust, muss die Hand hinaushalten. Tickets für das Kolosseum werden auf der offiziellen Homepage einen Monat im Voraus freigeschaltet. Kurz und bündig werden im Anschluss Palazzi, Aussichtspunkte und andere Sehenswürdigkeiten beschrieben, deren Besuch die Romliebhaberin empfiehlt.

Ihr eigener Lieblingsplatz in der Stadt? „Die Piazza Venezia. Bei dem Denkmal kann man mit dem Lift hinauffahren und den Sonnenuntergang beobachten", schwärmt die Romliebhaberin. „Am liebsten bin ich früh morgens in der Stadt unterwegs, wenn sie noch leer ist. Das finde ich magisch“, verrät sie. Allen, die auf der Suche nach authentischen Lokalen sind, empfiehlt sie, Tipps auf Instagram & Co mit einem kritischen Blick zu prüfen. „Nur weil es in den sozialen Medien gehypt wird, muss ein Lokal nicht gut sein“, unterstreicht Schindler.

© Verena Schindler Blick in den Petersdom

Auch sie selbst ist demnächst wieder auf Reisen, diesmal steuert die Wissbegierige das spanische Malaga für eine Sprachreise an. „Ich bin schon neugierig, ob mich die Stadt auch so catcht wie Rom", fragt sich die Steirerin vorab. „Städte interessieren mich besonders. In Italien habe ich da auch noch einige auf der Liste“, erzählt sie. Durchaus möglich, dass sich bei einer der kommenden Reisen ein neues Projekt auftut. „Vielleicht mache ich ja noch ein paar Bücher. Man wird sehen“, freut sich die 23-Jährige auf alles, was da noch kommt.