Der Meta-Konzern muss sich vor einem US-Bundesgericht verantworten: Tut man genug für den Jugendschutz? Beruht das Geschäftsmodell nicht auf Abhängigkeit?

Meta-CEO Mark Zuckerberg – lange die personifizierte, visionäre Lässigkeit im grauen Existenzialisten-T-Shirt – könnte ein wenig nervös sein. Klagen gab und gibt es viele, dieser nun auf US-Bundesebene angelaufene Prozess birgt gehörigen Zündstoff für den Konzern. Die Kernfrage: Wie ist es um die Sicherheit von Kindern auf seinen Plattformen Instagram und Facebook bestellt? Oder anders gefragt: Wie süchtig machen Dauerbesuche dort viele Heranwachsende? Welche Schutzmechanismen sind überhaupt vorhanden?

Für junge Menschen, meist noch ihrer Identität und ihrer Rolle im Leben auf der Spur, ist das endlose Scrollen süßes Gift.“

Es tut sich etwas. Jahrzehnte, nachdem etwa Facebook an den Start ging – und auch, wenn das bahnbrechende Fazit bislang ausblieb bzw. bereits zu oft von Präzedenzfällen die Rede war. Bei Urteilen im heurigen März und August wurden die Social-Media-Kolosse kräftig zur Kassa gebeten. An ihrem grundlegenden Geschäftsmodell änderte sich freilich wenig bis nichts. Das überrascht kaum: Die harten Währungen der Plattformen sind eben Klicks und Verweildauer. Für junge Menschen, meist noch ihrer Identität und ihrer Rolle im Leben auf der Spur, ist das endlose Scrollen süßes Gift. Ohne Kontext zu suchen und zu finden, wird verschlungen, was die Apps ausspeien. Dass hier Selbstreglementierung auf Seiten von Kindern und Jugendlichen nicht stattfindet oder greift, möge man ihnen nicht zum Vorwurf machen. Social-Media-Apps sind nicht auf Maß- und Innehalten ausgelegt.

Für Alkohol und andere Rauschmittel gelten mit gutem Grund Gesetze: Sollte Jugendschutz nicht auch gerade für soziale Medien gelten, denen junge Menschen einen guten Teil ihrer Zeit nachwerfen?“

Strafzahlungen sind die eine Sache. Die andere – vermutlich wirksamere – Ebene sind Schrauben, die man den Konzernen bei der Gestaltung und Modifikation ihrer Produkte anlegen muss: Regelmäßige und für die Plattformen verpflichtende Hinweise auf die pro Tag bereits mit einer App verbrachte Zeit und wirksame Sperren bei Überschreiten einer Maximalnutzungsdauer wären ein Weg. Das wird technischen Aufwand erfordern, zumal junge Menschen Meister darin sind, technische Barrikaden zu umgehen. Auch ein Limit für angezeigte und vom menschlichen Gehirn erfassbare Inhalte wäre sinnvoll.

Für Alkohol und andere Rauschmittel gelten mit gutem Grund Gesetze: Sollte Jugendschutz nicht auch gerade für soziale Medien gelten, denen junge Menschen einen guten Teil ihrer Zeit nachwerfen? Abhängigkeit geht mit Kontrollverlust einher: Das Ad-Infinitum-Scrollen ins Nirgendwo bringt einen an die eigenen Grenzen – das Gehirn hechelt einem nicht greifbaren Strom an Reizen hinterher. Erfolglos, natürlich. Bewusstsein, das in der Gesellschaft erwachen muss, wäre das zu injizierende Gegenmittel.

Letztlich geht es auch um sinnvollen Umgang mit vermeintlicher Langeweile und um „Unverfügbarkeit“, wie der deutsche Soziologe Hartmut Rosa es nennt: Studien zufolge sind Jugendliche – je nach Alter – im Durchschnitt zwei bis vier Stunden täglich in den Tentakeln von Social Media. In Brüssel sollte man den Ausgang des US-Verfahrens genau im Auge behalten: Die EU vertagt sich, was eine einheitliche Linie im Ungang mit Social Media für junge Menschen betrifft. Noch immer.