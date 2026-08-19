Fast jeder sechste Neu-Lehrer in Kärnten ist kein klassisch ausgebildeter Pädagoge. Immer mehr Lehrer entscheiden sich im Bundesschulbereich für eine Teilzeit-Variante.

Auch wenn es die meisten Schüler nicht gerne hören werden: Die Hälfte der Sommerferien ist längst vorbei, Ende August beginnt die zweiwöchige Sommerschule und Mitte September starten alle wieder ins neue Schuljahr. Und die Lehrkräfte stehen bereit, denn von einem Lehrerengpass kann heuer in Kärnten keine Rede sein.

Laut einer Studie des Bildungsministeriums sind in Kärnten 83 Prozent der ausgeschriebenen 6200 Stunden bereits jetzt besetzt. In Wien beispielsweise liegt diese Quote aktuell nur bei 66 Prozent. Im Zuge einer ersten Ausschreibung Ende April wurden in Kärnten 110 Stellen im Bundesschulbereich und 117 Stellen im Landesschulbereich ausgeschrieben, Mitte Juni erfolgte eine weitere Ausschreibung für 1135 Stellen und eine letzte folgt in den kommenden Tagen.

© Jürgen Müller/kk Isabella Penz

Es gab heuer mehr Bewerbungen als letztes Schuljahr. Bei den ersten beiden Ausschreibungen gab es keine einzige Stelle, für die keine Bewerbung einlangte. — Isabella Penz, , Bildungsdirektorin

„Es gab heuer mehr Bewerbungen als letztes Schuljahr. Bei den ersten beiden Ausschreibungen gab es keine einzige Stelle, für die keine Bewerbung einlangte“, sagt Bildungsdirektorin Isabella Penz. Kärnten profitiere im Bundesschulbereich auch von den Versetzungen aus anderen Bundesländern, da viel mehr Lehrpersonen sich nach Kärnten versetzen lassen wollen, als umgekehrt.

Überraschend hoch ist in Kärnten der Prozentsatz der Bewerbungen von zertifizierten Quereinsteigern. Liegt er im Bundesschnitt bei zehn Prozent, so hat Kärnten eine Quote von 16 Prozent. Damit ist fast jeder sechste Neu-Lehrer ein Quereinsteiger. Seit 2023 können in Österreich Quereinsteiger mit fachlich passendem Studium und einschlägiger Berufserfahrung, die berufsbegleitend eine pädagogische Ausbildung nachholen, bei gleichem Gehalt wie klassisch ausgebildete Lehrkräfte unterrichten. Eine kürzlich in der Zeitschrift „Erziehung und Unterricht“ veröffentlichte Studie zeigt, dass der Quereinstieg mehr Potenzial hat als das Stopfen von Personallücken. „Der Quereinstieg ist eine potenzielle Ressource zur Erneuerung pädagogischer Professionalität“, sehen die Autorinnen Claudia Schneider und Sabine Zenz eine Chance, neue Vielfalt ins System zu bekommen.

Die Problemfelder

Dennoch gibt es in Kärnten Problembereiche bei der Stellenbesetzung wie im Minderheitenschulwesen, im Bereich Oberkärnten beziehungsweise in der Bildungsregion West oder im oberen Mölltal an abgelegenen Schulstandorten. Dabei handle es sich aber um Einzelfälle, wie die Bildungsdirektion betont. Gefüllt werden die Lücken nicht nur mit zertifizierten Quereinsteigern, sondern im Primarstufenbereich weiters mit Absolventen des Bachelorstudiums Lehramt Primarstufe, die ihren Master berufsbegleitend neben der Lehrtätigkeit absolvieren. Diese haben auch ein Recht auf eine Teilzeitstelle, um die Vereinbarkeit von Studium und Beruf zu gewährleisten.

Immer mehr Teilzeitstellen

Apropos Teilzeit: Diese Beschäftigungsvariante wird im Lehrwesen immer beliebter. Penz: „Im Bundesschulbereich ist in den letzten zwei Jahren ein eindeutiger Trend zu Teilzeitstellen erkennbar. So wurden bei der ersten Ausschreibung von 110 Stellen bereits 87 in Teilzeit ausgeschrieben.“ Im Landesschulbereich sei das Verhältnis – auch aufgrund der Volksschulen und dem dort herrschenden „Klassenlehrerprinzip“ – ausgewogener.