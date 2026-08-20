Nach zwei schockierenden Gewalttaten Ende Juni ist der Nachhall riesig. Wie man Gewalt gegen Frauen entgegenwirken kann und wo es Hilfe gibt – das soll bei einem Informationsnachmittag in Murau vermittelt werden.

Es waren zwei Taten, die zutiefst schockierten: Ende Juni attackierte ein 68 Jahre alter Mann seine Partnerin in Niederwölz (Bezirk Murau) mit einer Fleischgabel, die 66-Jährige überlebte schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter stürzte sich vom Balkon, auch er überlebte. Nur wenige Tage später griff ein 27-Jähriger im nahen Friesach seine Ex-Lebensgefährtin und deren neuen Freund mit einer Hacke an – die Frau konnte mit schweren Verletzungen flüchten, ihr Freund (29) wurde getötet. Der 27-Jährige nahm sich im Anschluss das Leben.

Zurück bleiben schwer traumatisierte Opfer und eine Gemeinschaft, in der nichts mehr so ist, wie es einmal war. „Diese Taten hatten einen massiven Nachhall. Nicht nur die Opfer haben Verwandte und Freunde, auch ein Täter hat Eltern, oft Kinder, Arbeitskollegen. Der Schock nach so etwas ist riesig“, sagt Anny-Lori Sperl, Leiterin des Beratungszentrums für Frauen und Mädchen „Novum“ in Murau.

Ebenso wie das Psychosoziale Netzwerk (PSN) begleitet man seit den schrecklichen Taten direkt oder indirekt Betroffene. „Diese zwei Taten in so kurzem Abstand haben etwas ausgelöst. In den kleinen Orten kennt man sich, man kennt die Opfer, man kennt die Täter.“

© KLZ / Sarah Ruckhofer Ulrike Bierent, Anny-Lori Sperl, Rosemarie Mayerdorfer und Gernot Hilberger

„Es schlummert noch größeres Gewaltpotenzial“

Die betroffenen Familien kämpfen mit dem Alltag – wo das Leben seinen geregelten Lauf geht, und doch plötzlich alles anders ist. Es sei ein langer Prozess, behaftet mit Scham, mit Wut, mit Trauer. In den Beratungsstellen in Murau haben sich nach den Taten aber auch viele Menschen gemeldet, die nicht direkt davon betroffen waren. „Was uns schockiert hat: Einige haben uns erzählt, sie hätten von der Tat im Radio gehört – und ihnen seien sofort Menschen in den Sinn gekommen, die es gewesen sein könnten: Hoffentlich ist es nicht mein Nachbar, oder ein Kollege. Die Spitze des Eisbergs ist eskaliert, aber darunter schlummert noch ein viel größeres Gewaltpotenzial“, zeigt Sperl auf. Täglich (!) erreichen Novum zwei bis drei Anrufe von Frauen aus der Region, die Hilfe suchen. Immer ist Gewalt ein Thema. „Früher war es im Sommer ruhiger, das ist vorbei. Es melden sich Frauen aus allen Schichten, auch aus gut situierten Familien.“ Vielfach ältere Frauen, die finanziell von ihren Ehemännern abhängig sind.

„Gewalt passiert nicht über Nacht“, verdeutlicht Ulrike Bierent (Novum). Kontrolle und Überwachung, Herabwürdigung, schließlich psychische Gewalt bis zur völligen Eskalation: „Da passiert meist sehr viel davor.“ Besonders gefährlich für Frauen sind die Phase der Trennung und die Zeit danach. In ländlichen Regionen spielen oft tradierte Rollenbilder eine große Rolle, die Hemmschwelle, Hilfe zu suchen, ist vielfach hoch. Noch immer liegt Murau in der nationalen Suizidstatistik mit an der traurigen Spitze.

Nicht zur Tagesordnung übergehen

„Wir können nicht zur Tagesordnung übergehen“, stellt Rosemarie Mayerdorfer, Regionalleiterin des PSN Murau, klar. Wichtig sei es, mit Informationen über Präventions- und Hilfsangebot der Gewalt gegenzusteuern und Konflikte abzufangen, bevor sie eskalieren. Unter diesem Motto steht auch die aus diesem Grund ins Leben gerufene Infoveranstaltung „Wellenbrecher“ am 10. September im Rathaus Murau.

Die Veranstaltung „Wellenbrecher“ Informationsnachmittag: Konflikte abfangen, bevor sie eskalieren. 10. September 2026, 13 bis 18 Uhr im Rathaus Murau. Kurze Impulsvorträge und Infostände, unter anderem zu den Themen Gewalt gegen Frauen, Hilfe für Opfer, Täterarbeit, Hilfe für Männer in Krisen, Prävention, Zivilcourage, Angehörige nach Suizid und mehr. Freier Eintritt, keine Anmeldung nötig.

„Gewalt ist keine Privatsache“

Der Name „Wellenbrecher“ ist bewusst gewählt: „Die Gewalt kommt mit Wucht daher, ein Wellenbrecher ist kraftvoll und schützend zugleich“, erklärt Gernot Hilberger, Leiter des PSN. Angeboten werden kurze Impulsvorträge von Expertinnen und Experten unterschiedlichster Organisationen sowie Informationsstände, wo auch persönliche Beratung möglich ist. Dass es Hemmungen geben wird, die Veranstaltung zu besuchen, dessen sind sich alle bewusst: „Was denken die Nachbarn, wenn ich zu so etwas hingehe? Dabei ist es für uns alle, egal ob betroffen oder nicht, wichtig, im Alltag sensibel und aufmerksam zu sein“, verdeutlicht Sperl.

Denn: „Gewalt ist keine Privatsache – sie geht uns alle an. Wegschauen ist keine Lösung“, so Hilberger. Frauen und Männer sind an diesem Nachmittag gleichermaßen willkommen. „Wir müssen sensibilsieren und die Infos so breit wie möglich streuen, auch durch Mundpropaganda. Es gibt Hilfe!“