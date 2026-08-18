Feuer in belgischem Naturschutzgebiet tobt weiter

Der unermüdliche Kampf gegen die Flammen im belgischen Naturschutzgebiet Hohes Venn und gegen deren Übergreifen auf die deutsche Grenzstadt Monschau in der Eifel (Nordrhein-Westfalen) geht auch an Tag vier unvermindert weiter. Das Feuer habe sich in der Nacht und am Vormittag nicht weiter Richtung deutsche Grenze ausgebreitet, sagte ein Feuerwehrsprecher am Dienstag. Die Flammen seien weiter gut zwei Kilometer entfernt.

© APA/dpa Brandgeruch bis Köln