Extremhitze bedroht Ältere laut Studie deutlich stärker

Die wegen des Klimawandels weltweit steigenden Temperaturen und zunehmenden Hitzewellen gefährden die Gesundheit älterer Menschen laut einer Studie deutlich stärker als bisher angenommen. Sollte die Durchschnittstemperatur bis zum Jahr 2100 um 1,5 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter steigen, werden weltweit 22 Prozent aller über 60-Jährigen jedes Jahr mindestens einem Monat mit gesundheitsgefährdender Hitze ausgesetzt sein.

© APA/THEMENBILD Wissenschafter warnen auch vor neuen humanitären Bedrohungen