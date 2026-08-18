Kärntnerin stach auf Ehemann ein, Sohn sah zu

Eine 50-Jährige Kärntnerin steht in Klagenfurt wegen versuchten Mordes vor Gericht. Der Sohn musste die Tat am Krampustag des Vorjahres mitansehen.

Es ist der 5. Dezember des Vorjahres, Krampustag. Während sich andere Kinder auf das Nikolosackerl freuen, müssen ein Bub (13) und ein Mädchen (11) zusehen, wie sich ihre Eltern von 10 Uhr Vormittag an dem Alkohol hingeben. Und zuhören, wie sie streiten. Beides tun sie täglich, oft eskaliert der Streit im Vollrausch und endet in Handgreiflichkeiten.

Eigentlich hatten die Kinder – sie sind Mitglieder des Ski-Landeskaders - gehofft, dass sie jemand am nächsten Tag auf die Skipiste fährt. Aber bei der Alkoholisierung der Eltern wird wohl niemand um 5 Uhr aufstehen. Außerdem hat der Vater (62) die Ski nicht präpariert, das wirft ihm jetzt auch die Mutter (50) lautstark vor. Die Tochter äußert ihrem Bruder gegenüber Angst, dass es wieder zu einer Gewalttat kommen könnte und der Bub verspricht, die Szenerie zu beobachten.

Aber er sieht nur noch, dass die Mutter dem Vater, der sich wie immer zum Trinken in sein Büro zurückgezogen hat, ein 24 Zentimeter langes Jausenmesser einmal in die Brust und dann in den Bauch rammt. „Die Mama hat den Papa abgestochen. Ruf schnell 144!“, schreit er. Die Mutter will das mit den Worten „Dann kommt ihr ins Heim“ verhindern, greift nach dem Telefon, aber die Kinder retten sich mit dem Handy in ein Zimmer, versperren es und alarmieren die Rettung.

„Ins Messer gelaufen“

Das Original-Notrufprotokoll wird am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt von Richterin Claudia Bandion-Ortner, die dem Schwurgericht vorsitzt, vorgespielt. Dort muss sich die Mutter wegen versuchten Mordes verantworten. Erst sagt sie, ihr Mann wäre ihr am Tattag „ins Messer gelaufen“, nach einem Gespräch mit ihrem Anwalt, Philipp Tschernitz, ändert die 50-Jährige ihre Verantwortung: „Er hatte das Messer erst in der Hand. Ich habe es ihm weggenommen und aus Angst vor einer Watschn habe ich zugestochen. Aber ich dachte, er hat nur ein Kratzerl, ich habe auch kein Blut gesehen.“ 3,4 Promille hatte sie zum Tatzeitpunkt. Nichts Ungewöhnliches offenbar in dieser Beziehung, die laut Staatsanwältin Magdalena Jarnig-Prisslan „toxisch und von schwerem Alkoholmissbrauch geprägt“ war.

Opfer streichelt seine Frau

Ihr Mann betont vor Gericht, er könne sich an den Tag nicht mehr erinnern. „Ich war so betrunken (er hatte 3,1 Promille, Anm.), lag nach der Not-OP vier Tage im Koma. Aber ich bitte um ein mildes Urteil für meine Frau. Wir sind beide alkoholkrank, aber sie ist eine wunderbare Frau“, sagt er zur Richterin, geht weinend auf die Angeklagte zu und streichelt sie. Der 62-Jährige ist seit Monaten trocken und in Betreuung. Die Kinder leben derzeit bei einer benachbarten Familie, wo sie immer wieder Zuflucht finden. Vor drei Jahren waren sie auch schon für einige Monate fremdbetreut.

„Hochexplosiv aggressiv“

Eine Familienbetreuerin nennt die Angeklagte am Dienstag vor dem Schwurgericht „hochexplosiv aggressiv, wenn sie getrunken hat“. Der Vater des Opfers, der im selben Haus lebt, sagt: „Sie hat mich im November 2025 umgestoßen, sie ist unberechenbar und hat im alkoholisierten Zustand die Kinder vernachlässigt.“ Ein Gerichtsgutachter analysiert die Angeklagte als „Spiegeltrinkerin. Sie wird dabei aggressiv und streitsüchtig. Bei der Tat war sie zurechnungsfähig, die Steuerungsfähigkeit war aber eingeschränkt.“

Im Gerichtssaal wird schließlich das Video der Befragung des Sohnes vorgespielt. Dabei habe es auch von seinem Vater wilde Aussagen gegeben: „Ich war überrascht, wie der Papa beim Kampf gesagt hat, er bringt sie um.“ Kurz nach Dienstagmittag wird das Beweisverfahren geschlossen und die Fragen an die Geschworenen ausgearbeitet.