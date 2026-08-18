Spendenrekord und Herzschlagfinale bei der Vulkanland Beachtour

Im Rahmen der Vulkanland Beachtour kamen beim „Charity-Mixed“ 3700 Euro an Spenden für Pro Juventute zusammen

Bei hochsommerlichen Temperaturen lieferten sich am Wochenende 25 Mixed-Teams beim traditionellen Abschlussturnier der 15. Vulkanland Beachtour, dem „13. Charity-Mixed“, spannende Duelle in Mettersdorf am Saßbach.

Den Turniersieg holten sich Stefan Krug und Jasmin Fabian. Sie setzten sich in einem Herzschlagfinale mit 21:19 gegen Sophie Gradwohl und Tobias Willimek durch. Rang drei ging an Florian Maurer und Julia Granitz, den vierten Platz belegten die Lokalmatadoren Manuel Gsell und Eva Gschaar. Insgesamt nahmen heuer 128 Volleyballspielerinnen und Spieler an der Beachtour teil.

© Zitek, Knittelfelder Vergangenes Wochenende ging zum 13. Mal das „Charity-Mixed“ im Rahmen der Vulkanland Beachtour über die Bühne

3700 Euro für Pro Juventute

Im Mittelpunkt stand neben dem Sport der gute Zweck: „Es kamen 3700 Euro für Pro Juventute zusammen, ein neuer Spendenrekord“, freuen sich die Veranstalter. Mit dem Geld werden intensivpädagogische Freizeitprojekte für Kinder und Jugendliche ermöglicht. Übergeben wurde der Spendenscheck an Lisa Tropper von Pro Juventute, die selbst schon als Charity-Mixed-Siegerin auf dem Platz gestanden ist.

Sieger „Vulkanland Beachtour 2026“ Charity-Mixed 2026 – Hauptbewerb: 1. Platz: Stefan Krug aus Graz und Jasmin Fabian aus Deutschlandsberg

2. Platz: Sophie Gradwohl aus Fürstenfeld und Tobias Willimek aus Hartberg

3. Platz: Florian Maurer aus Graz und Julia Granitz aus Jennersdorf

4. Platz: Manuel Gsell aus Mettersdorf am Saßbach und Eva Gschaar aus Klöch Gesamtwertung Damen:

1. Platz: Jasmin Fabian (110 Punkte)

2. Platz: Kerstin Bauer (96 Punkte)

3. Platz: Kerstin Windisch (70 Punkte) Gesamtwertung Herren:

1. Platz: Stefan Krug (90 Punkte)

2. Platz: Tom Rosenfelder (70 Punkte)

3. Platz: Sven Kristiner (68 Punkte) Details unter: www.vulkanland-beachtour.at