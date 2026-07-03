Wenn im Juli wieder der erste Ball über das Netz fliegt, startet die Vulkanland Beachtour in eine besondere Saison. Denn das Beachvolleyball-Turnier feiert feiert 2026 ihr 15-jähriges Bestehen und bringt einmal mehr Sport, Sommerfeeling und regionale Lebensfreude an fünf Standorte im Steirischen Vulkanland.

Neue Station für die Vulkanland Beachtour

Den Auftakt bilden heuer die Turniere am 4. Juli in Mureck, das als neuer Standort seine Premiere feiert, sowie am 12. Juli in Markt Hartmannsdorf. Danach macht die Tour in Gnas, St. Stefan im Rosental und schließlich beim Charity-Finale in Mettersdorf am Saßbach Station.

Seit der Gründung haben bereits mehr als 1.100 verschiedene Spielerinnen und Spieler an der regionalen 2er-Mixed-Turnierserie teilgenommen. Besonders erfreulich: Jahr für Jahr bringt die Tour zahlreiche Sportbegeisterte aus Graz, Leibnitz, Weiz, Hartberg und weit darüber hinaus in die Südoststeiermark.

Seit 15 Jahren sportliches Sommer-Highlight

„Die Vulkanland Beachtour steht nicht nur für sportliche Höchstleistungen, sondern auch für die Vielfalt der Region“, betont Initiator und Koordinator Christian Knittelfelder. Die Siegerinnen und Sieger dürfen sich auf hochwertige Preise aus der Region freuen.

Organisiert wird die Tour von engagierten Hobbyvereinen und zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Der VBC Gnas, der Hobbyverein St. Marein – Markt Hartmannsdorf, der „Dynamische Sportverein Mureck“ sowie die Landjugend Mettersdorf-Siebing sorgen gemeinsam mit vielen Sportfreunden dafür, dass die Beachtour Jahr für Jahr ein Highlight des Sommers bleibt.

„Unser Ziel ist es seit 15 Jahren, Menschen für Bewegung zu begeistern, das einzigartige Flair dieses Sports zu spüren und gleichzeitig die Besonderheiten unserer Region sichtbar zu machen. Die Vulkanland Beachtour verbindet Sport, Gemeinschaft und regionale Qualität auf einzigartige Weise“, freut sich Knittelfelder.