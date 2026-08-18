Max Franz: „Wie soll es mir mit so einer Einstellung besser gehen?“

Speed-Spezialist Max Franz (36) bringt sich gerade wieder in Schuss. „Jammern bringt mich auch nicht weiter.“

Es gibt im Sport Momente, die verändern alles. Für Max Franz ist der Tag seines schweren Sturzes längst Vergangenheit – die Folgen aber sind bis heute Teil seines Lebens. Während andere längst über Podestplätze, Weltcup-Punkte und die nächste Saison sprechen, kämpft sich der Kärntner Schritt für Schritt zurück. Nicht mit großen Sprüngen, sondern mit kleinen Fortschritten, viel Geduld und Durchhaltevermögen. Der Weg zurück ist dabei weit härter geworden, als sich der Abfahrts-Spezialist wohl je hätte vorstellen können. Der Körper setzt ihm Grenzen und manche Tage verlangen ihm mehr ab als andere. Aufgeben war für ihn dennoch nie eine Option. „Es ist ein Auf und Ab“, sagt er über seinen Weg zurück – und genau das beschreibt seine Geschichte wohl am besten: Hinfallen, wieder aufstehen und den nächsten Schritt machen. Immer wieder.

Im April unterzog er sich seiner bereits neunten Operation an beiden Beinen, bei der Mental- und Narbengewebe entfernt wurden. „Dass die OP so intensiv war, damit habe ich nicht gerechnet. Ein Schnitt war 20 Zentimeter lang, sodass die Bereiche schnell beleidigt waren. Ich war auf Krücken und es hat alles länger gedauert, als erhofft. Bitter ist, alles was ich mir aufgebaut habe, habe ich schnell wieder verloren. Es war schwierig für den Kopf, nicht gleich wieder Gas geben zu können“, erklärt der Weißbriacher, der sich bei einem Horrorsturz 2022 beide Unterschenkel gebrochen hat. Der Nerv war zu 80 Prozent durchtrennt und das Gewebe stark beschädigt – seine zahlreichen OP-Narben sind mittlerweile über 150 Zentimeter lang.

© Privat Max Franz trainiert und trainiert

Derzeit steht einiges an Stabilisationsarbeit an. Auch am Rad spult er seine Einheiten ab, doch schmerzfrei ist der 36-Jährige nach wie vor nicht. „Ich will meinen Körper in Schuss bekommen und demnächst wieder versuchen Ski zu fahren. Wann genau ist bei der aktuellen Schneelage schwierig zu sagen.“

Viele fragen sich, warum er sich nach wie vor „quält“. Der WM-Bronzemedaillengewinner von 2017 hat darauf eine für ihn logische Antwort: „Es gibt nur zwei Szenarien: Entweder habe ich den Fokus aufs Skifahren, dann bin ich täglich motiviert zu trainieren und dran zu bleiben oder ich sage, dass es nichts mehr wird und bin dann nicht mehr so dahinter, habe aber trotzdem Schmerzen. Ehrlich? Jammern bringt mich auch nicht weiter und wie soll es mir mit so einer Einstellung besser gehen? Und aufgeben kann nur in Jammern umschlagen.“ Es war, seiner Aussage zufolge, „von Beginn an ein hochgestecktes Ziel. Ärzte meinten, dass es nichts mehr wird, aber ich arbeite weiter. Ich bin bislang schon weit gekommen.“

Genau dieses „Weiter“ scheint seine Geschichte zu prägen. Nicht die Comeback-Schlagzeilen, nicht ein konkretes Datum und auch nicht die Frage, ob irgendwann wieder ein Rennen auf ihn wartet. Sondern die kleinen Schritte dazwischen.