ÖEHV und Frauen im Streit: Auch NHL-Star unterstützt Spielerinnen

20 Spielerinnen folgten der Einberufung zum Camp in die Slowakei, wollen kommunikativ Druck erzeugen und drohen weiter mit Abreise und WM-Boykott. NHL-Star stärkt sie.

Der Streit zwischen dem ÖEHV und Spielerinnen des Frauen-Nationalteams, der seit Monaten kocht, am Samstag aber seinen vorläufigen Höhepunkt erlangte, ist noch lange nicht vorbei. Einige Spielerinnen hatten sich zu Wort gemeldet, die Sportgewerkschaft Younion sich per Aussendung an ihre Seite gestellt. Konkret geht es um klare Forderungen nach Gleichberechtigung bzw. besserer Sichtbarkeit des Fraueneishockeys auch innerhalb der eigenen Szene. Ausrüstung, Unterkünfte, fehlendes Taggeld (das der ÖEHV 2027 anpassen wird) und Ähnliches wurden von Führungsspielerinnen des Teams, das heuer erstmals für eine A-WM qualifiziert ist, angekreidet.

Sieben Topspielerinnen um Kapitänin Anna Meixner, PWHL-Legionärin Theresa Schafzahl und Co wurden entweder vom diese Woche in der Slowakei stattfindenden Teamcamp ausgeladen oder sagten in der Folge selber ab. Der Verband, allen voran Fraueneishockey-Chef Martin Kogler, telefonierte speziell am Wochenende auf Hochtouren, um dennoch einen Kader für das Camp in Bardejov mit Spielen gegen die Slowakei (Donnerstag), die Niederlande (Freitag) und Italien (Samstag) zusammenzustellen.

Am Sonntag kam die Information, dass man hinfahren wird, eine Kaderliste nicht. „Die Einberufungen erfolgten einzeln, eine volle Kaderliste haben auch wir nicht gesehen“, sagt eine Spielerin (Name der Redaktion bekannt), die nun mit an Bord ist und unterstrich, dass dies nicht gängige Praxis sei. Sie erklärte auch die Beweggründe dezidiert: „Wir wollen mit dem Staff ‚face to face‘ sprechen. Wir haben ihnen gesagt, dass wir wieder abreisen oder einfach nicht spielen, wenn wir das Gefühl haben, in Meetings nicht ernstgenommen zu werden oder mit uns nicht aktiv an Lösungswegen gearbeitet wird.“

Rückendeckung für die Topspielerinnen

Es gehe ums Sportliche, um Wahrung der Sachlichkeit. „Das soll auch Nachdruck verleihen, wir wollten uns nicht hinter der Leadershipgruppe verstecken“, so die renommierte Teamspielerin. Die gemeinsame Entscheidung, mit klaren Motiven anzureisen, sei demnach erst am Sonntag um 20 Uhr gefallen. Am Montag kam man an, bescheinigte übrigens diesmal eine gute Unterbringung, Teamchef Alexander Bröms ist noch nicht eingetroffen.

Redebedarf herrscht genug, die Spielerinnen des Grundkaders (ca. die Hälfte der arrivierten Truppe ist vor Ort, den Rest der 20 Aktiven bilden Spielerinnen, die nicht regelmäßig einberufen werden) wollen auch betonen, nicht ohne die Führungsgruppe um Meixner und Co zur A-WM im November nach Dänemark zu reisen.

Die Unterstützung für die Frauen ist breit. Unter anderem stellte sich NHL-Star Marco Rossi hinter die Spielerinnen, wie er in einer Aussendung der Younion sagt: „Wer unser Land vertritt und alles für diesen Sport gibt, verdient Respekt, Wertschätzung und die bestmögliche Unterstützung – unabhängig davon, ob bei den Frauen, Männern oder im Nachwuchs. Gerade für die nächste Generation müssen wir gemeinsam dafür sorgen, dass sich das österreichische Eishockey in die richtige Richtung entwickelt. Ihr habt meine volle Unterstützung!“