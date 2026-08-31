Klettern ist Entspannung und das Lösen von Rätseln, wie man Griffe findet und eine Wand hochkommt – sowohl in der Halle als auch an der Felswand. Das erklärt vielleicht den Trend, dass sich viele Mathematiker und Physiker dem Klettersport widmen.

Wie ordnen Sie die Auszeichnung mit der Humboldt-Professur, die mit fünf Millionen Euro dotiert ist, ein?

Nach ein paar Tagen war das Gefühl beklemmend: Man muss einen Mehrwert für Wissenschaft und Gesellschaft schaffen. Mit der ,Macht‘ des Stipendiums ist große Verantwortung verbunden. Das braucht Zeit zum Realisieren. Das Geld liegt auf dem Konto der Uni Göttingen und muss nun in Arbeit umgesetzt werden. Monatelang habe ich mit Menschen aus aller Welt gesprochen, die mit uns forschen wollen. Computerressourcen müssen bestellt werden. Bei der derzeitigen Marktlage kommt man bei den Rechnungen ins Weinen. Jetzt geht es ans Eingemachte.