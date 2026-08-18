Fünf Tage nach der großen Suchaktion im Aldriansee in Tillmitsch sind die Ermittlungen abgeschlossen. Laut Polizei gibt es keine konkreten Anhaltspunkte.

Auch fünf Tage danach sorgt die großangelegte Suchaktion am Aldriansee im südsteirischen Tilllmitsch für Gesprächsstoff. Wie berichtet hatten am vergangenen Donnerstag rund 70 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Wasserrettung in und rund um das Gewässer nach einer vermeintlich vermissten Person gesucht. Auslöser war der Fund von herrenloser Kleidung am Ufer, die niemandem zugeordnet werden konnte. Neben 20 Feuerwehrtauchern und mehreren Booten wurde zur Suche auch eine Drohne eingesetzt.

Niemand wird vermisst

Vergeblich – von der vermeintlich vermissten Person gab es keine Spur, die Suche wurde Donnerstagabend eingestellt. Weil es keine weiteren Anhaltspunkte, wie ein stehengelassenes Fahrzeug oder eine Vermisstenanzeige, gab, wurde die Suche am Freitag auch nicht fortgesetzt.

Bilder von der Suche

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Seitdem sind bei der Polizei auch keine neuen Hinweise eingegangen, wie die Pressestelle der Landespolizeidirektion auf Anfrage der Kleinen Zeitung bestätigt. „Es deutet nichts auf eine abgängige Person hin, für uns ist der Fall abgeschlossen.“ Auch wem die herrenlose Kleidung gehört, werde nicht weiter verfolgt.

Kleidung vergessen?

Als wahrscheinlich gilt, dass die Kleidung schlichtweg vergessen wurde, ohne dass sich der Eigentümer oder die Eigentümerin der weitreichenden Konsequenzen bewusst waren. Die Einleitung der Suchaktion war laut Polizei alternativlos. „Badegäste haben uns informiert, dass die Kleidung schon länger am Ufer gelegen ist, so etwas muss man natürlich ernst nehmen.“

Letztlich müssen wir froh sein, dass niemand zu Schaden gekommen ist. — Walter Novak , Bürgermeister von Tillmitsch

© K. K. Bürgermeister Walter Novak

Ähnlich sieht das Walter Novak, Bürgermeister von Tillmitsch und als Feuerwehrmann selbst an der Suchaktion beteiligt: „Letztlich müssen wir froh sein, dass niemand zu Schaden gekommen ist.“ Für die eingesetzten Kräfte sei es jedenfalls eine gute Übung für den Ernstfall gewesen, der hoffentlich nicht eintritt.