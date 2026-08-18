Familie Yabas sollte am Montag aus ihrem Zuhause in Semriach abgeschoben werden. Der Schock im Ort ist groß, denn in nur drei Jahren hat sich die Familie vorbildlich integriert. Auch der GAK, wo der größte Sohn als Nachwuchshoffnung gilt, setzt sich für den Verbleib ein.

Neben dem Tisch hüpft die fünfjährige Mira mit Bäckersohn Alexander gerade unbeschwert wie die Frösche auf und ab. In der Gesprächsrunde daneben geht es aber gerade um etwas sehr Ernstes: Miras Familie, die vor drei Jahren aus der Türkei nach Österreich geflüchtet ist, sollte Montagfrüh abgeschoben werden. Um 4 Uhr früh stand die Polizei plötzlich vor der Tür. Am Montag konnte die Aktion gerade noch vorerst verhindert werden – auch, weil sich der halbe Ort für die Familie einsetzt.

Am Tag nach dem Schock sind viele Semriacherinnen und Semriacher zusammengekommen, um der Familie Yabas zu helfen. Man spürt sofort, dass es allen ein großes Bedürfnis ist. „Sie sind immer da, wenn man Hilfe braucht“, heißt es – egal, ob beim Zwergerltreff, Erntedankfest oder beim Umbau des Bikeparks, die Familie habe stets mit angepackt, sei stets freundlich und ein Musterbeispiel für Integration. Seit die fünfköpfige Familie im September 2023 in ein Asylquartier in der idyllischen Marktgemeinde am Fuß des Schöcks überstellt wurde, habe sie jede Hilfe zur Integration dankbar angenommen. Die beiden Söhne Argeş (11) und Zerdeş (14) wurden gleich eingeschult, heuer haben sie die vierte Volks- bzw. dritte Mittelschulklasse mit beachtlichen Noten abgeschlossen. „Zerdeş ist auch in der Schule sehr beliebt“, betont sein Klassenvorstand Johannes Brandtner: „Es ist mir ein großes Anliegen, dass er zu Schulbeginn wieder in meiner Klasse ist.“

Die Eltern haben sich auch beruflich unabkömmlich in Semriach gemacht, beide haben mit einer Beschäftigungsbewilligung des AMS Arbeit im Ort gefunden. Mutter Maryete im Hotel Trattnerhof, wo sie als Zimmermädchen arbeitet, Vater Murat in der Bäckerei Pfleger. „Er ist ein wichtiges Bindeglied in der Backstube geworden, kommt mitten in der Nacht, wenn man jemanden braucht – ich möchte ihn unbedingt behalten“, sagt Chef Franz Pfleger. Nachsatz: „Ich borge ihm sogar sofort mein privates Auto für den Urlaub, das würde ich nicht für jeden machen.“ Die Familie hält sich mit unglaublichem Fleiß auch finanziell über Wasser, Geld vom Staat gibt es seit einem negativen Asylbescheid nicht mehr.

Als Kurden politisch verfolgt

Familie Yabas ist aus der südostanatolischen Stadt Cizre nach Europa geflohen, weil sie sich dort nicht mehr sicher fühlt. Als Kurden engagieren sie sich für die Rechte ihrer Volksgruppe – in der Türkei lebensgefährlich. Zwei Brüder von Maryete sind bereits ums Leben gekommen, einer von ihnen wurde bei einer Demonstration erschossen. Als die Polizei eines Morgens die Wohnung der Familie stürmt, kommt es zu einem Vorfall, den sie nur als „traumatisch“ beschreiben können. Sie haben Angst um ihr Leben, flüchten über Serbien und Ungarn nach Österreich.

Doch das Gericht erkennt die politische Verfolgung der Familie nicht an. Ein Antrag auf Asyl wird im Dezember 2024 abgelehnt, eine Beschwerde im Mai 2025 als unbegründet abgewiesen. „Auch die Istanbul-Konvention wurde in diesem Fall nicht gewahrt“, kommentiert Julia Kolda, die Anwältin der Familie. Das Abkommen soll Frauen, die Opfer von Gewalt werden, besonderen Schutz bieten. Weitere Familienmitglieder in der Schweiz und in der Türkei will das Bundesverwaltungsgericht nicht als Zeugen laden.

Neuer Anlauf

Nach der abgebrochenen Abschiebung am Montag konnte die Familie Yabas einen neuen Antrag in Graz stellen. „Zweitanträge haben zumindest in erster Instanz selten eine Chance“, erklärt Anwältin Kolda. Dennoch bleibt sie optimistisch. Die Erfolgschancen seien von Bearbeiter zu Bearbeiter unterschiedlich, meint sie. Aus Sicht der Juristin sind nach wie vor alle Voraussetzungen für ein Bleiberecht der Familie erfüllt. Sollte der Antrag abgewiesen werden, will man jedenfalls erneut in Berufung gehen.

1 / 3 Vater Murat mit Sohn Argeş in der Backstube, seinem Arbeitsort © privat

Juristischer Spießrutenlauf

Das Innenministerium (BMI) kommentiert den Fall – wie sämtliche Einzelfälle – auf Anfrage nicht. Nur so viel: Jeder Fall werde umfassend und individuell in einem rechtsstaatlichen Verfahren geprüft. Dabei werden auch eventuell drohende Gefahren im Falle einer Rückkehr sowie allfällige Integrationsbemühungen berücksichtigt. Das im BMI angesiedelte Bundesamt für Fremden- und Asylwesen (BFA) ist an die gerichtlichen Entscheidungen gebunden.

© Alexander Danner Schon bei der ersten Berufung sammelte die Gemeinde Unterschriften, diese werden nun noch einmal ans Ministerium geschickt

Die Gemeinde ist fest entschlossen, alles zu tun, damit die Familie in der Gemeinde bleiben kann. Bürgermeister Gottfried Rieger (ÖVP) zeigt Unterschriftenlisten, die man schon anlässlich der Berufung gesammelt hat. „Die werden wir jetzt gemeinsam mit einem Schreiben an das Innenministerium schicken“, kündigt er an. Auch an Bundespräsident Alexander Van der Bellen will man sich wenden und ihn nach Semriach einladen. „Wir tun so viel, um Zugezogene hier zu integrieren. Dass dann so etwas passiert, das tut schon weh – das ist eine Katastrophe“, so Rieger.

Schock auch im GAK-Trainingslager

Ein Brief an das BFA kommt dazu auch vom GAK, wo Zerdeş als Nachwuchstalent gilt, 41 Tore hat er in der U14 bereits erzielt. Der Verein hat es ihm ermöglicht, an einem Trainingslager im Salzkammergut teilzunehmen – von dort sollte der Bub am Montag abgeholt werden. Am Montag entstand eine „Situation, die wir in dieser Form noch nie erlebt hatten“, schreibt GAK-Jugendleiter Philipp Albrecht an die Asylbehörde: „Wir mussten einem 14-jährigen Jugendlichen erklären, dass er möglicherweise innerhalb kürzester Zeit seine Mannschaft, seine Freunde und sein vertrautes Umfeld verlassen muss.“ Mehrere Mitspieler sollen in Tränen ausgebrochen sein, schildert der Trainer.

Angst – und trotzdem positives Denken

Maximal 21 Tage hat man nun durch den Asylfolgeantrag gewonnen, dann muss eine neue Entscheidung gefällt werden. „Semriach ist unsere neue Heimat geworden, wir haben große Angst davor, was passiert, wenn wir in die Türkei zurückkehren müssen – vor allem auch um unsere Kinder“, sagt Maryete. Murat erzählt, wie er selbst schon als Kind misshandelt und schwer verletzt wurde. Allen Widrigkeiten zum Trotz will er sich die Einstellung behalten, die er auch auf seinem dunkelblauen T-Shirt mit sich trägt: „Think positive“. Der schlimmen Situation wenigstens etwas Positives abgewinnen will auch Angela Puregger, die sich als pensionierte Lehrerin sehr für die Familie einsetzt: „Zumindest rückt der Ort näher zusammen.“