Herr Kuchler, Sie sind seit 2022 Direktor des Museums Villach. War das immer Ihr Traumberuf als Kind?

Andreas Kuchler: Nein. Ich habe beruflich ungefähr alle sechs oder sieben Jahre radikal gewechselt. Von der Umwelttechnik über die Energiewirtschaft zum Tourismus und schließlich bin ich im Museum gelandet. Als Kind war es zuerst die Archäologie, die mich begeistert hat. Wenn bei uns in Wernberg irgendwo ein Keller ausgehoben wurde, war ich am Abend, sobald die Bagger weg waren, auf dem Erdhaufen unterwegs und habe nach historischen Funden gesucht, aber nur wenig gefunden.