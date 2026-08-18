Der überraschende Tod von Immobilientreuhänder Walter Ofner hatte viele Menschen bestürzt. Nun führt Tochter Sara Ofner das Immobilienbüro weiter.

Eine große Lücke hinterlässt der Immobilientreuhänder Walter Ofner. Wie berichtet war der Weststeirer, der im September 55 Jahre alt geworden wäre, am 26. Juli auf seinem Boot „Norway“ in Kroatien – das in seinem Herzen einen ganz besonderen Platz hatte – an einem Herzinfarkt verstorben. „Für die große Anteilnahme, die vielen persönlichen Worte und die Unterstützung, die uns in den vergangenen Tagen entgegengebracht wurden, möchten wir uns von Herzen bedanken“, meldeten sich Gattin Petra Ofner und das Team der Ofner Immobilien GmbH mit Sitz in Rosental an der Kainach nun zu Wort.

Nach dem überraschenden Tod des Firmengründers will man nun auch allen Kunden, Geschäftspartnern und Wegbegleitern Sicherheit vermitteln. „Nach diesen schweren Tagen möchten wir mitteilen, dass Ofner Immobilien weiter gerne für Sie da ist.“ Im ersten Schritt übernimmt nun Tochter Sara Ofner vorübergehend die Geschäftsführung, um die laufenden Geschäfte sicherzustellen und die Betreuung von Kunden und Geschäftspartnern nahtlos fortzuführen.

© Robert Cescutti Immobilienmakler Walter Ofner war Ende Juli im 55. Lebensjahr verstorben

Unterstützt wird sie dabei vom erfahrenen Team von Ofner Immobilien. Das Vermächtnis von Walter Ofner soll in seinem Sinne weitergeführt werden, wird aus dem weststeirischen Immobilienbüro verkündet: „Gemeinsam mit unserem bestehenden Netzwerk und den über viele Jahre gewachsenen Geschäftsbeziehungen bildet dies eine starke Grundlage für die Zukunft des Unternehmens. Das Lebenswerk unseres Gründers Walter Ofner wird dabei im Sinne seiner Werte, seiner persönlichen Haltung und seiner Philosophie weitergeführt.“

„Er war ein Mensch mit großem Herzen“

Die Familie hatte sich nach dem Todesfall mit berührenden Worten an die Öffentlichkeit gewendet: Mit viel Leidenschaft, Weitblick und unermüdlichem Einsatz habe Walter Ofner sein Unternehmen aufgebaut und über viele Jahre geprägt. Was mit einer Vision begonnen habe, entwickelte sich durch seine Persönlichkeit, seinen Mut und seine Begeisterung zu dem, was das Unternehmen heute ist. „Walter war ein außergewöhnlich herzlicher, lebensfroher und engagierter Mensch. Er begegnete anderen mit Wertschätzung, hatte stets ein offenes Ohr und verstand es, Menschen zu begeistern. Für viele war er weit mehr als ein Immobilienexperte. Er war ein geschätzter Wegbegleiter, Ratgeber und vor allem ein Mensch mit großem Herzen.“