„Wöchentlich einen Brand“: Akkus in Hartberg falsch entsorgt

Der Abfallwirtschaftsverband Hartberg muss nahezu wöchentlich Brände in seinen Entsorgungszentren löschen. Der Grund: Falsch entsorgte Akkus und Batterien.

„Wir hatten heuer sogar in einem Müllwagen einen Brand, der Karton transportiert hat“, berichtet Gerhard Kerschbaumer vom Abfallwirtschaftsverband Hartberg (AWV) empört. Schon eine falsch entsorgte Knopfbatterie könne so etwas verursachen. Und genau hier liegt das Problem.

Denn viele Geräte im Alltag funktionieren heute mit Batterien und Lithium-Akkus: von der elektrischen Zahnbürste bis zur Musikbox. Sie alle machen das Leben leichter und schöner. Nur wohin damit, wenn sie nicht mehr funktionieren? Die schnelle Antwort: Der Restmüll ist die falsche Endstation. Und auch zuhause aufheben kann gefährlich sein, warnt der Experte: „Wenn man ein Elektrogerät mit einem Lithium-Akku hat und der ist kaputt, dann ist es gescheiter, ihn gleich ins Altstoffsammelzentrum zu bringen.“

© Abfallwirtschaftsverband Hartberg Akkus die man aus dem Restmüll gefischt hat

So halten Akkus länger Am besten verwendet man nur Originalladegeräte und schützt sie vor Hitze und Tiefenentladungen. Während des Ladevorgangs empfiehlt sich ein gelegentlicher Kontrollblick. Geladen werden sollte stets auf einer nicht brennbaren Unterlage. Beschädigte, aufgeblähte oder ungewöhnlich heiße Akkus dürfen nicht weiterverwendet werden und sollten umgehend im Altstoffsammelzentrum entsorgt werden.

Fast wöchentlich vermelde man einen kleineren Brand beim Abfallwirtschaftsverband – gefährlich, nicht nur für die Mitarbeiter. „Im Jahr 2022 ist uns eine ganze Halle abgebrannt und da hatten wir einen Schaden von fast zwei Millionen Euro“, so Kerschbaumer.

Umso wichtiger ist ihm die Aufklärung der Bevölkerung. Wird ein Akku beschädigt oder zusammen mit dem Restmüll weggeworfen, kann er sich entzünden. Schon ein starker Druck oder ein Stoß kann ausreichen, um einen Brand auszulösen, weiß der Profi.

© Abfallwirtschaftsverband Hartberg Beim Brand vor vier Jahren entstand dem Abfallwirtschaftsverband ein Schaden von fast zwei Millionen Euro

Altstoffsammelzentrum: kostenlos und sicher

Akkus und Batterien, die als Müll nicht täglich anfallen sollten daher gesondert entsorgt werden. Altstoffsammelzentren (ASZ) der Gemeinden nehmen sie kostenlos entgegen. „Die meisten wissen eigentlich nicht, dass sie bereits beim Einkauf der Elektrogeräte die Entsorgung mitbezahlen“, erklärt Kerschbaumer.

Im Verbandsgebiet stehen 34 dieser ASZ zur Verfügung – allein den Weg dorthin nimmt einem niemand ab. Doch im Gelben Sack oder in der Gelben Tonne für Leicht- und Metallverpackungen haben Lithium-Akkus und Batterien nichts verloren.

Wir haben derzeit fast wöchentlich einen Brand aufgrund von Batterien und Akkus im Abfall — Gerhard Kerschbaumer, Umwelt- und Abfallberatung im Abfallwirtschaftsverband Hartberg

In den Altstoffsammelzentren sei man hingegen bestens gerüstet, um Batterien und Akkus zwischenzulagern, bevor die Saubermacher das Recycling übernehmen. So habe man „sichere Einhausungen, die sogar im Freien stehen mit eigenen Entlüftungssystemen“.

© Abfallwirtschaftsverband Hartberg Die Einhausungen für Lithium-Akkus stehen in allen 34 Altstoffsammelzentren zur Verfügung. Im Vordergrund: Geschäftsstellenleiter Lukas Kremsl und Betriebsleiter Martin Wappel

In der Müllsortieranlage in St. Johann in der Haide verfüge man auch über einen Löschteich und „rundherum Hydranten“. Das große Problem sei jedoch, dass man brennende Akkus und Batterien mit Wasser kaum löschen könne. Daher bleibt seinen Mitarbeitern oft nicht mehr, als sie per Radlager ins Freie zu bringen und das Eintreffen der Feuerwehr abzuwarten, so Kerschbaumer.