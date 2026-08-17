Opfer des Busunglücks in Ungarn werden identifiziert

Sieben der zwölf Todesopfer des schweren Unfalls eines polnischen Reisebusses im Osten Ungarns am 16. August konnten identifiziert werden, berichtete das Onlineportal "Telex.hu" am Montag. Die Identifizierung der Opfer läuft in enger Zusammenarbeit ungarischer und polnischer Behörden. Damit sollen die Angehörigen der tödlich verunglückten Pilger von der Polizei über den Tod informiert werden können.

© APA/AFP Bus verunglückte am Rückweg