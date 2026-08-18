Das 33. „Alpen in Bewegung/Feuer in den Alpen“ widmet sich den Naturgefahren im Klimawandel. Umweltaktivist Sepp Götz bringt die „Mazze“ auf den Berg.

Wenn am Samstag, 29. August, am Dobratsch ein Lichtsignal aufleuchtet, geht es um weit mehr als um eine langjährige Tradition. Das diesjährige „Feuer in den Alpen“ steht ganz im Zeichen der Naturgefahren und des Klimawandels. Unter dem neuen Titel „Alpen in Bewegung“ lädt der Naturpark Dobratsch gemeinsam mit Umweltaktivist und Naturpark-Mitbegründer Josef „Sepp“ Götz zum alpenweiten Aktionstag der Cipra International ein. Ab 19 Uhr treffen sich Interessierte auf der Rosstratte an der Villacher Alpenstraße. Dort soll das symbolische Mahnfeuer einmal mehr daran erinnern, wie stark sich die Alpen verändern.

Tradition reicht mehr als drei Jahrzehnte zurück

Am Dobratsch wird bereits seit Anfang der 1990er-Jahre „gezündelt“. Die Idee hinter „Feuer in den Alpen“ war und ist ein flammendes Signal für den Schutz der Alpen. Über Jahrzehnte wurde damit auf die Bedeutung des Gebirgsraumes und seine zunehmende Gefährdung aufmerksam gemacht. Begründet wurde die Tradition am Dobratsch von den Umweltaktivisten Gerhard Leeb und Sepp Götz. Mit dem 30-jährigen Jubiläum im Jahr 2023 wurde schließlich ein neues Kapitel aufgeschlagen: Seit damals wird kein echtes Feuer mehr am Dobratsch entzündet.

© Sonstiges Begründet wurde das „Feuer in den Alpen“ von Sepp Götz und Gerhard Leeb

Stattdessen setzen die Veranstalter auf leuchtende Signale und Lichtinstallationen. Die Botschaft bleibt dieselbe: Der Schutz der Alpen soll sichtbar gemacht werden. Gleichzeitig soll die Veranstaltung Menschen dazu bringen, selbst aktiv zu werden.

© KK/Martin Rauchenwald Bis 2023 wurden am Dobratsch noch „echte“ Feuer entzündet

Heuer kommt die Mazze mit auf den Berg

Eine Besonderheit hat sich Sepp Götz für die diesjährige Veranstaltung einfallen lassen. Er wird die „Mazze“ mit auf den Dobratsch bringen. Dabei handelt es sich um eine große Baumwurzel, die auf einen mittelalterlichen Brauch zurückgeht und als Protest- und Mitsprache-Symbol verstanden wird. Die Idee dahinter ist einfach: Wer bei der Veranstaltung eine Forderung, einen Gedanken oder etwas zum Nachdenken mit den anderen teilen möchte, kann einen Nagel in die Mazze schlagen.

Alpenweiter Aktionstag

Das „Feuer in den Alpen“ ist ein alpenweiter Aktionstag der Cipra International. An zahlreichen Orten in den Alpen werden dabei Zeichen für den Schutz des einzigartigen Natur- und Lebensraumes gesetzt.

Die Veranstaltung auf der Rosstratte beginnt am Samstag, 29. August, um 19 Uhr. Für die Anreise steht ein Naturpark-Bus zur Verfügung. Er fährt um 18 Uhr vom Villacher Busbahnhof ab, die Rückfahrt von der Rosstratte ist für 21.30 Uhr vorgesehen. Erwachsene zahlen 7,50 Euro, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre fahren kostenlos mit. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.