Fehlende Niederschläge machen nicht nur Landwirten, sondern auch Hüttenbesitzern zu schaffen. Die Lage ist angespannt, die Saison aber gesichert.

Die Neue Prager Hütte wurde umgebaut und unter anderem mit Trockentoiletten ausgestattet, um Wasser zu sparen

Langanhaltende Hitzeperioden, Trockenheit, versiegende Quellen und Tiere, für deren Versorgung nicht mehr genug Wasser zur Verfügung steht, Oberkärntner und Osttiroler Hüttenbesitzer stehen vor großen Herausforderungen. Wie der Alpenverein Tirol in einer Aussendung mitteilte, müssen vielerorts bereits konkrete Maßnahmen in die Wege geleitet werden, um diesen Entwicklungen entgegenzuwirken. Eingeschränkte Duschzeiten oder Trockentoiletten sollen zum Wassersparen beitragen. Vorhandene Speicher werden ausgebaut, sowie neue Möglichkeiten zur Nutzung von Regenwasser geprüft.

Doch was tun, wenn der Niederschlag weiterhin ausbleibt? Steht ein frühzeitiges Ende der Saison im Raum? Was könnte das für Urlauber, Einheimische und Bergsportler bedeuten? Obwohl die Lage angespannt ist, versuchen die Hütteneigentümer positiv zu bleiben.

© KK/TVB Die Trinkwasserversorgung auf der Porze-Hütte ist gesichert

Wassertransport per Traktor

Djanel Adaptar von der Porze-Hütte – diese liegt auf 1942 Metern Seehöhe auf dem Karnischen Hauptkamm im Gemeindegebiet von Obertilliach – verlässt sich auf ein Wasserkraftwerk. Dieses muss aktuell per Aggregat betrieben werden, um die Versorgung zu sichern. „Oft funktioniert der Wasserwidder, der das Wasser zur Hütte raufpumpt, nicht. Die Situation ist jedoch noch nicht akut, da die Trinkwasserversorgung gegeben ist. Wir können nicht direkt von einer Wasserknappheit sprechen, sondern haben eher Probleme mit der Stromversorgung“, sagt Adaptar, die seit drei Jahren Teil des Hütten-Teams ist. Die Saison frühzeitig zu beenden sei seitdem noch nie ein Thema gewesen.

„Aktuell gut versorgt“ ist auch die Laderalm, die auf 1950 Metern Seehöhe oberhalb von Mörtschach liegt. „Riesengroße Probleme“ habe es laut Hütteneigentümer Daniel Rißlegger jedoch im Frühjahr gegeben. „In der Region gibt es regelmäßig Niederschläge, jedoch reicht die Gesamtmenge bei Weitem nicht aus. Zwischenzeitlich wurde es eng. Ein Monat lang musste ich Wasser mit meinem Traktor auf die Almhütte bringen, um die Tiere zu versorgen. Die Lage hat sich inzwischen aber normalisiert und bis Herbst mache ich mir keine Sorgen.“

Die Quellen versiegten schon vor Monaten

Hoch über der Gemeinde Stall auf 1800 Metern Seehöhe liegt die Erholungsalm Lodn-Hüttn. Sie ist ein beliebter Ausgangspunkt für Wander-, Berg-, Ski- oder Mountainbike-Touren. Janelle Bär kümmert sich um einen reibungslosen Ablauf. Dieses Vorhaben wird ihr aktuell jedoch erschwert. „Wir haben zwei Quellen bei unserer Hütte, eine davon ist schon im Mai versiegt. Außerdem mussten wir einen Fischteich auflösen. Griller und Feuerschalen wurden aufgrund der Trockenheit entfernt. Weitere Maßnahmen mussten wir noch nicht treffen.“ Ein frühzeitiges Ende der Saison stehe auch hier nicht im Raum. Man halte sich „über Wasser“.

In Mallnitz, auf 2446 Metern Seehöhe in den Hohen Tauern zwischen Goldberg- und Ankogelgruppe, befindet sich die Hagener Hütte. „Wir haben eine gute Quellfassung mit einem kleinen See. Noch dürfen wir uns nicht beklagen. Wir haben die Duschen vorübergehend zugesperrt. Wenn es weiter so trocken bleibt, wird es auch bei uns kritisch. Noch läuft es aber gut“, schildert Hüttenwirt Hans Aschbacher.

© Georg Gollenz Die Hagener Hütte in Mallnitz

Ein Vorbild in Sachen Wassersparen

„Was im Tal selbstverständlich aus der Leitung kommt, muss bei uns gesammelt, gespeichert und sorgsam eingeteilt werden“, weiß auch das Team der Neuen Prager Hütte. Auf 2796 Metern Seehöhe in Matrei, auf den Gipfeln der Venedigergruppe, wird ein gut durchdachter Plan benötigt, um die Gäste zu versorgen. Dieser wurde 2025 im Rahmen eines Umbaus umgesetzt, nachdem die Hütte in den Sommern der Vorjahre aufgrund des Wassermangels zeitweise geschlossen werden musste.

Ein neues Klohaus wurde mit Trockentrenntoiletten, Kompostklos und Missoirs ausgestattet. Gemeinsam mit zusätzlichen Wasserspeichern haben sich die Maßnahmen bewährt, wie Moritz Pfeiffer vom Deutschen Alpenverein erklärt: „Ohne den Umbau hätten wir auch dieses Jahr zumachen müssen. Die Trockenphasen sind unberechenbar lang und die Hüttenwirte können nichts dagegen tun. Die Trockentoiletten sind eine wichtige Maßnahme. Spültoiletten funktionieren einfach nicht. Der konstante Verbrauch ist viel zu hoch. Sobald es mit dem Wasser knapp wird, werden zudem die Duschen geschlossen und Gäste gebeten, nur noch Katzenwäsche zu betreiben. Es geht einfach nicht anders. Wir sind zudem dabei, weitere Speicher auszubauen, damit diese in Zukunft 50 Kubik Fassungsvermögen umfassen. Die Lage wird sich in den kommenden Jahren wahrscheinlich nicht beruhigen, sondern viel eher noch weiter zuspitzen.“