Waldbrand auf griechischer Insel Salamis unter Kontrolle

Die griechische Feuerwehr hat einen Waldbrand auf der Insel Salamis nahe der Hauptstadt Athen unter Kontrolle gebracht. Die Lage habe sich verbessert, es gebe keine "aktive Feuerfront" mehr, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Montag. Auf der Insel seien aber immer noch mehr als 200 Feuerwehrleute und auch zwei Löschhubschrauber im Einsatz. Bei dem Feuer waren zwei Menschen ums Leben gekommen.

© APA/Eurokinissi Großeinsatz der Löschkräfte auf Salamis brachte Erfolg