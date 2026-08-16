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Erdbeben: Kolumbien bittet Trump um Aussetzung der Zölle

Kolumbiens rechtsnationaler Präsident Abelardo de la Espriella hat angesichts der enormen Erdbebenschäden in seinem Land bei US-Präsident Donald Trump um eine Aussetzung der Zölle gebeten. Dies teilte der neue kolumbianische Staatschef am Samstagabend (Ortszeit) auf der Plattform X mit. Von Trump gibt es bisher keine öffentliche Reaktion dazu. De la Espriella berichtete von einem zehnminütigen Telefonat mit seinem Amtskollegen, der ihn im Wahlkampf unterstützt hatte.

Schäden nach Erdbeben in Kolumbien
© APA/AFP (Themenbild)
Schäden nach Erdbeben in Kolumbien
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