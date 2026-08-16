Erdbeben: Kolumbien bittet Trump um Aussetzung der Zölle

Kolumbiens rechtsnationaler Präsident Abelardo de la Espriella hat angesichts der enormen Erdbebenschäden in seinem Land bei US-Präsident Donald Trump um eine Aussetzung der Zölle gebeten. Dies teilte der neue kolumbianische Staatschef am Samstagabend (Ortszeit) auf der Plattform X mit. Von Trump gibt es bisher keine öffentliche Reaktion dazu. De la Espriella berichtete von einem zehnminütigen Telefonat mit seinem Amtskollegen, der ihn im Wahlkampf unterstützt hatte.

© APA/AFP (Themenbild) Schäden nach Erdbeben in Kolumbien