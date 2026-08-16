Waldbrände auf griechischer Insel Salamis fordern zwei Tote

Bei Waldbränden auf der griechischen Insel Salamis nahe Athen sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Nahe dem Strand Peristeria im Süden der Insel seien zwei Leichen geborgen worden, sagte ein Feuerwehrsprecher am Sonntag. Nahezu zeitgleich waren zuvor zwei Waldbrände in der Nähe beliebter Badestellen im Süden und Osten der Insel ausgebrochen. Urlauber und Einheimische wurden zur Evakuierung aufgerufen. Auch in anderen europäischen Ländern wüteten Waldbrände.

© APA/AFP Leichen nahe des Strandes entdeckt (Symbolbild)