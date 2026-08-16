Wald auf griechischer Ägäis-Insel Skyros brennt

Auf der griechischen Ägäis-Insel Skyros ist ein Waldbrand ausgebrochen. "Feuerwehrleute kämpften die ganze Nacht gegen das gewaltige Feuer" in der Nähe des Küstenorts Atsitsa, das am Samstagnachmittag ausgebrochen sei, berichtete der öffentlich-rechtliche Sender ERT am Sonntag. Laut Bürgermeister Kyriakos Antonopoulos sind keine Siedlungen bedroht, sondern nur einzelne Ferienhäuser. Dennoch sei das Dorf Pefko "vorsorglich evakuiert" worden.

© APA/AFP Löschhubschrauber im Einsatz (Symbolbild)