Hurrikan "Lala" vor Hawaii bringt bereits viel Zerstörung

Hurrikan "Lala" hat zerstörerische Winde und massive Niederschläge auf Hawaiis größte Insel Big Island gebracht. Infolge des Sturms fiel dort bis zum frühen Samstagabend (Ortszeit) für mehr als 60.000 Haushalte der Strom aus, wie die US-Webseite Poweroutage.us zeigte. Örtliche Medien berichteten auf der Insel mit rund 200.000 Bewohnern von umgestürzten Bäumen, Straßensperren und Überschwemmungen.

© APA/AFP Zahlreiche Straßen gesperrt