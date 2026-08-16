Libanonzeder als Chance für die klimafitte Forstwirtschaft

Der Klimawandel setzt der Forstwirtschaft zu, vor allem standortfremde Fichtenwälder werden immer anfälliger für Schädlinge, Windwurf und andere Kalamitäten. Viele Förster sind auf der Suche nach Alternativen. Eine davon könnte die Libanonzeder sein, die im kleinen Maßstab bereits ausprobiert wird. Um einen gesunden Bestand aufzubauen, braucht man aber die richtigen Ökotypen - diese werden nun im Rahmen des Projektes "Cedrus4Clim" mit der Uni für Bodenkultur in Wien getestet.

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