Hoffnung auf Überlebende nach Beben in Kolumbien schwindet

Tage nach dem schweren Erdbeben in Kolumbien schwindet die Hoffnung auf die Rettung von Überlebenden. Die Zahl der Todesopfer stieg bis Samstag auf mindestens 294, wie die Katastrophenschutzbehörde des Landes mitteilte. Zudem werden 320 weitere Menschen vermisst, fast 4.000 wurden verletzt. Der Schwerpunkt der Rettungsarbeiten verlagert sich zunehmend auf die Bergung von Toten aus den Trümmern eingestürzter Gebäude.

© APA/AFP Tausende Häuser wurden durch das Beben zerstört