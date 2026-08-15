Fortschritte bei Bekämpfung von Waldbrand in Deutschland

Vorsichtiges Aufatmen bei der Bekämpfung des größten Waldbrands in der Geschichte von Nordrhein-Westfalen: Die Feuerwehr ist "sehr zufrieden" mit dem bisherigen Erfolg des Löscheinsatzes. Aber es gibt noch einen Unsicherheitsfaktor: "Wir haben einen frischen böigen Wind hier im Hürtgenwald, das könnte nochmal so ein Punkt sein", sagte Feuerwehrsprecher Peter Berndgen. Seit Donnerstag kämpfen bei dem Ort in der Eifel an der Grenze zu Belgien Einsatzkräfte gegen die Flammen.

© APA/dpa Dichter Rauch mittlerweile verschwunden