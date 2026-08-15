Waldbrand in Südfrankreich verwüstet viel Land

Ein neuer Waldbrand im Südwesten Frankreichs hat seit Donnerstag 1.580 Hektar Land verwüstet. Das Feuer war in einem trockenen Kiefernwald ausgebrochen und am Freitag zunächst gebremst worden, in der Nacht auf Samstag flammte der Brand nach Behördenangaben aber wieder auf. Insgesamt 650 Menschen wurden evakuiert, wie der Präfekt des Départements Landes, Gille Clavreul, mitteilte. Die Flammen hätten "keine Wohnhäuser" erreicht.

© APA/AFP Feuer war in Kiefernwald ausgebrochen