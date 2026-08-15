Taliban feiern Machtübernahme in Afghanistan vor fünf Jahren

Fahnen, Festreden und Blumen aus Militärhubschraubern: Die islamistischen Taliban in Afghanistan haben ihre Machtübernahme vor fünf Jahren gefeiert. "Heute sind die Weltanschauungen und Werte der afghanischen Regierung und Nation miteinander im Einklang", sagte Außenminister Amir Khan Muttaqi am Samstag bei einer Zeremonie in der Hauptstadt Kabul, die vom staatlichen Sender RTA übertragen wurde.

© APA/AFP Parade von Taliban-Sicherheitskräften in Kabul