Südkorea-Präsident bietet Nordkorea Friedensverhandlungen an

Der südkoreanische Präsident Lee Jae-myung hat Nordkorea Verhandlungen über einen Friedensvertrag angeboten. "Lasst uns unsere Absichten ablegen, einander zu bedrohen, und Gespräche aufnehmen, um diesen langen Krieg zu beenden", sagte Lee in seiner Ansprache zum koreanischen Unabhängigkeitstag am Samstag. Die beiden Staaten befinden sich offiziell noch immer im Kriegszustand, der Koreakrieg endete 1953 nur mit einem Waffenstillstand.

© APA/AFP South Korean President Lee Jae Myung speaks during a ceremony to celebrate the 81st anniversary of the Korean Liberation Day in Seoul on August 15, 2026. (Photo by Lee Jin-man / POOL / AFP)