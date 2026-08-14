Der Vorarlberger Boardercrosser erhielt bereits viele prominente Glückwünsche.

Mit einem berührenden Post auf Instagram hat Alessandro Hämmerle die Geburt seines Kindes bekannt gegeben. „Besser als Gold“, schrieb der zweifache Olympiasieger im Boardercross, der erstmals Vater geworden ist, unter das Foto. Ehefrau Julia ist wohlauf.

Zu den ersten Gratulanten zählten die Ski-Asse Nina Ortlieb, Johannes Strolz und Michaela Kirchgasser sowie Boarder-Kollege Jakob Dusek.