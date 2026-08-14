Der 25-jährige kanadische Center Jacob Hudson übernimmt Verantwortung in der Verteidigung, ist aber auch ein guter Schütze.

Dem Kanadier Jacob Hudson – er war der erste Neuzugang der Rotjacken – gefällt Klagenfurt zwar richtig gut, „aber es ist etwas völlig anderes als bei mir daheim. Die Jungs haben mich aber gleich willkommen geheißen. Ich bin glücklich, hier zu sein. Ich will alles zeigen, was ich drauf habe und werde hart arbeiten.“ Der 25-jährige Center, der auch am rechten Flügel brilliert, beschreibt sich als jenen Typ Eishockeyspieler, „der viel Verantwortung in der Verteidigung übernimmt, aber ich bin auch ein ganz guter Schütze. Ich benutze meine Füße so viel wie möglich.“ Und ein Versprechen gab er auch ab: „Ich werde Deutsch lernen.“

Hudson wechselte nach zwei Profijahren in den USA zum österreichischen Rekordmeister an den Wörthersee. Der in Antigonish, Nova Scotia, geborene Stürmer verbrachte seine Juniorenzeit bei den Moncton Wildcats, wo ihn Dan Lacroix zum Kapitän machte. Anschließend spielte Hudson für die St. Francis Xavier University und sammelte in 85 Spielen 92 Punkte. In den vergangenen beiden Saisonen lief er hauptsächlich für die Maine Mariners in der ECHL auf und kam zudem zu zwei AHL-Einsätzen. In der abgelaufenen Spielzeit war Hudson mit 29 Treffern der beste Torschütze der Mariners.